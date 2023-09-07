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مرسيدس تطرح مفهومًا جديدًا: أداء مرسيدس-AMG GT Concept E

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
مرسيدس تطرح مفهومًا جديدًا: أداء مرسيدس-AMG GT Concept E

تدلي مرسيدس ببيان قوي في حدث IAA Mobility لعام 2023 في ميونيخ بتشكيلة سياراتها الجديدة والمحدثة. ومن بين النماذج المعروضة فئة CLA التجريبية، وE-Class Estate الجديدة، ونموذج أولي مموه للفئة G الكهربائية القادمة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مرسيدس عن مفهوم مفاجئ لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد – وهو سيارة Mercedes-AMG GT Concept E Performance.

على غرار الجيل الثاني من سيارة AMG GT كوبيه التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تتميز سيارة Concept E Performance بأضواء شديدة اللون ومصد معدل لاستيعاب منفذ الشحن. يجمع هذا المفهوم الهجين الإضافي بين محرك كهربائي ومحرك V8، مما ينتج عنه قوة مشتركة تزيد عن 800 حصان. وهذه زيادة كبيرة مقارنة بالقوة "الضئيلة" البالغة 577 حصانًا لسيارة GT 63، الطراز الرئيسي الحالي. في حين لم يتم تحديد أرقام عزم الدوران، فمن المتوقع أن يتجاوز 590 رطل قدم لسيارة GT 63.

لقد زاد حجم الإصدار الثاني من AMG GT Coupe، وهو الآن قادر على استيعاب ترتيب مقاعد 2+2، مما يجعله مناسبًا لإعداد محرك V8 الهجين الإضافي. يوفر أداء GT 63 SE الذي يتصدر المجموعة، وهو أقوى طراز حاليًا، قوة هائلة تبلغ 831 حصانًا وأكثر من 1,032 رطلًا من عزم الدوران.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سيارة AMG GT Coupe الجديدة تزن بالفعل 4,343 رطلاً. ومع إضافة محرك كهربائي وبطارية، من المتوقع أن يكون طراز PHEV أثقل.

تخطط مرسيدس لتحويل سيارة Mercedes-AMG GT Concept E Performance إلى نموذج إنتاجي بحلول عام 2024.

المصادر: [المصدر1]، [المصدر2]

By غابرييل بوتا

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