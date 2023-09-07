تعرف على طاقم الصوت في Starfield

لقد اجتاحت لعبة Bethesda المرتقبة Starfield عالم الألعاب، حيث جذبت مليون لاعب متزامن على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSteam خلال 24 ساعة فقط من إطلاقها. بفضل نجاحها وشعبية ما قبل الإصدار، تسير Starfield على المسار الصحيح لتصبح واحدة من أكبر الألعاب الناجحة لعام 2023. عندما يتعمق اللاعبون في اللعبة، سيواجهون مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك تلك التي يمكن لشخصياتهم الخاصة أن تشكل شخصية رومانسية. علاقة مع.

يشمل طاقم الممثلين الصوتيين لـ Starfield سومالي مونتانو في دور لين، وداميان هاس في دور هيلر، وباري ويجينز في دور باريت، وجيك جرين في دور فاسكو، وإيميلي أوبراين في دور سارة مورغان، وعلي وارد أزيفيدو في دور كورا كو، ودانا جورييه في دور نويل، وسيسي جونز في دور أندريجا. ، أرمين شيمرمان في دور والتر ستراود، إلياس توفيكسيس في دور سام كو، كارلوس فالديس في دور ماتيو كاتري، كير دوليا في دور الحارس أكويلوس، نيكي إندريس في دور المبعوث، فيل كراولي في دور الصياد، وجورج أكليس في دور فرانك رينيك.

وتجدر الإشارة إلى كير دوليا، الممثل المخضرم المعروف بدوره كديفيد بومان في الفيلم الكلاسيكي عام 1968 2001: رحلة فضائية، الذي قام بأداء صوت الحارس أكويلوس. سيتعرف عشاق Star Trek أيضًا على Armin Shimerman، الذي قام بتصوير Quark في Star Trek: Deep Space Nine، بصفته صوت Walter Stroud.

يضم طاقم الممثلين أيضًا ممثلين موهوبين آخرين مثل إميلي أوبراين، التي ظهرت في المسلسلات الأمريكية وأدت أصوات شخصيات في ألعاب مختلفة، وداميان هاس، المعروف بعمله في Fortnite وقناة Smosh على YouTube.

في ستارفيلد، يتمتع اللاعبون بفرصة إقامة علاقات رومانسية مع شخصيات معينة. كل شخصية لها تفضيلات وردود أفعال محددة لاختيارات اللاعب. على سبيل المثال، يستجيب أندريا بشكل إيجابي للأفعال الحاسمة والثقة، في حين يقدر باريت قرارات "الكارما الجيدة" ومساعدة الآخرين. يقدّر سام كو التحررية والعدالة، بينما تعطي سارة مورغان الأولوية لرفاهية المجموعة وحل النزاعات سلميًا.

تقدم Starfield تجربة ألعاب غامرة مع طاقم صوتي موهوب يعيد الحياة إلى الشخصيات. يمكن للاعبين التطلع إلى التعرف على هذه الشخصيات واكتشاف عالم Starfield المثير للاهتمام.

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