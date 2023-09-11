في عام 1991، دخل القرص المضغوط Philips CD-i (القرص المضغوط التفاعلي) إلى صناعة الألعاب. في حين وعد القرص المضغوط بتشغيل كل من الأقراص المضغوطة وألعاب الفيديو، إلا أن شهرته تكمن في نفس الألعاب التي يقدمها. والجدير بالذكر أن سلسلة Zelda كانت من بين العناوين التي وصلت إلى هذه المنصة، لكنها قوبلت بازدراء وخيبة أمل على نطاق واسع. سريعًا حتى عام 2023، ومن المقرر أن يصدر Seth Fulkerson، المعروف باسم "Dopply"، Arzette: The Jewel of Faramore، وهي لعبة منصات تشيد بالألعاب الغريبة والمنتقدة غالبًا في عصر CD-i.

أظهر العرض التوضيحي لـ Arzette في PAX West 2023 التفاني والاهتمام بالتفاصيل التي ضخها فولكرسون في المشروع. تلتقط اللعبة بأمانة العناصر المرئية والميكانيكية لألعاب CD-i Zelda الأصلية. أعاد فولكرسون، جنبًا إلى جنب مع خبراء الألعاب القديمة Limited Run، تصور الخلفيات المرسومة يدويًا، والعفاريت التفصيلية، وحتى المشاهد سيئة السمعة التي احتقرها الكثيرون. على الرغم من التصور السلبي المحيط بالمادة المصدر، يرى فولكرسون الإمكانات في الألعاب الأصلية، ويقدر مزيجها من تصميمات المستويات الخطية وغير الخطية وأسلوبها البصري المميز.

على الرغم من أن محاكاة الألعاب القديمة أصبحت نوعًا شائعًا، إلا أن Arzette تبرز كواحدة من المحاولات الأولى لمحاكاة تجربة CD-i. يعترف فولكرسون بأن العديد من اللاعبين قد لا يكون لديهم أي معرفة بالألعاب التي ألهمت Arzette، لكنه يعتقد أن لعبة المنصات المليئة بالحركة المرسومة يدويًا بمشاهدها الساحرة والمبتذلة في بعض الأحيان يمكن أن يستمتع بها أي شخص. بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بمصدر المادة، هناك بيض عيد الفصح ومراجع دقيقة منتشرة في جميع أنحاء اللعبة، مما يضيف طبقة إضافية من المتعة.

على الرغم من أن فولكرسون لا يمكنه الإشارة بشكل صريح إلى ألعاب Zelda CD-i الأصلية لأسباب قانونية، إلا أنه يحتضن إلهامها بينما يسعى جاهداً لخلق تجربة مستقلة وفريدة من نوعها مع Arzette. في الواقع، أحد الفنانين الأصليين من ألعاب CD-i Zelda، Rob Dunlavey، ساهم في خريطة العالم وفن المستوى في Arzette، مما يعرض العلاقة بين المشروعين.

ما يميز Arzette هو محاولة جادة لتنشيط عصر الألعاب الذي تعرض للضرر الشديد. يتجلى شغف فولكرسون بالألعاب التي لا تحظى بالتقدير الكافي وإيمانه بإمكانياتها غير المستغلة في هذا المشروع. مع Arzette، يأمل في إظهار أنه مع الوقت والموارد والتصميم الجيد للعبة، يمكن تحويل حتى الألعاب "السيئة" إلى شيء ممتع ولا يُنسى.

المصادر: نينتندو لايف