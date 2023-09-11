تقدم MediaTek معالج Dimensity 7200 Ultra بميزات متقدمة

كشفت شركة MediaTek مؤخرًا عن أحدث معالج لها، Dimensity 7200 Ultra، في الصين. تعمل هذه الشريحة الجديدة كنسخة مطورة من شريحة Dimensity 7200 التي تم إصدارها مسبقًا، وتوفر أداءً وميزات محسنة. تم تصميم Dimensity 7200 Ultra بناءً على عملية TSMC المتطورة البالغة 4 نانومتر، مما يعد بتعزيز الكفاءة وإدارة الطاقة.

يتكون هذا المعالج ثماني النواة من نواتين ARM Cortex A715، بتردد 2.8 جيجا هرتز، وستة أنوية Cortex A510، تعمل بتردد 2 جيجا هرتز. تأتي مجموعة الشرائح مصحوبة بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G610 للحصول على إمكانات رسومات استثنائية. وهو يدعم كلاً من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وLPDDR5، مما يضمن سلاسة تعدد المهام وإطلاق التطبيقات بسرعة.

تم تصميم Dimension 7200 Ultra لدعم الكاميرات ذات الدقة الرائعة التي تصل إلى 200 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ويتيح شاشات Full HD+ بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز. قامت MediaTek بدمج الجيل الخامس من MediaTek APU 650 لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة، بينما يسهل Imagiq 765 ISP معالجة صور HDR بدقة 14 بت.

باعتباره مجموعة شرائح متوافقة مع 5G، يدعم Dimensity 7200 Ultra وضع الاستعداد المزدوج لشبكة 5G، وVoNR (الصوت عبر الراديو الجديد)، وتجميع شركات الاتصالات. كما أنها تتميز بمحرك الألعاب HyperEngine 5.0، الذي يوفر عرضًا متغيرًا وتحكمًا ذكيًا لتعزيز تجارب الألعاب.

على الرغم من أن MediaTek لم تكشف عن أجهزة محددة ستستخدم معالج Dimensity 7200 Ultra، فقد أكدت العلامة التجارية الفرعية Xiaomi، Redmi، أن هاتفها Redmi Note 13 Pro + القادم سيتم تشغيله بواسطة هذه الشريحة. ومن المقرر إطلاق الجهاز هذا الشهر وسيحتوي على مستشعر كاميرا مذهل بدقة 200 ميجابكسل.

مع طرح Dimensity 7200 Ultra، تستمر MediaTek في كونها لاعبًا رئيسيًا في سوق معالجات الأجهزة المحمولة، حيث توفر إمكانات وأداء متقدمًا لمستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

– MediaTek تكشف عن معالج Dimensity 7200 Ultra في الصين