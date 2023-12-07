مدير ناسا يزور الإمارات لتعزيز الشراكة في استكشاف الفضاء

ملخص: زار السيناتور بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال استكشاف الفضاء. وشارك السيناتور نيلسون خلال زيارته في جلسة بعنوان "الفضاء وما بعده: مستقبل استكشاف الفضاء"، حيث شارك بأفكاره حول رؤية الأرض من الفضاء. كما تضمنت الجلسة آراء رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، والتي أكدت على الطبيعة الموحدة للبعثات الفضائية والمنظر الآسر للأرض من محطة الفضاء الدولية.

وفي محاولة لتعزيز التعاون والتطلعات المتبادلة، تسلط زيارة السيناتور بيل نيلسون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على الشراكة القوية بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء. ووفرت الجلسة، التي نظمها مركز محمد بن راشد للفضاء ومتحف المستقبل، منصة للسيناتور نيلسون لتبادل وجهات نظره وتجاربه من الفضاء.

وفي معرض تأمله للمنظر المذهل للأرض من المركبة الفضائية، أكد السيناتور نيلسون على أهمية الاعتراف بالمسؤوليات المشتركة كمواطنين على الأرض. وسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه استكشاف الفضاء في جمع الناس معًا وتعزيز الشعور بالوحدة.

كما شارك رائدا الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري أفكارهما خلال الجلسة، مؤكدين على الطبيعة الموحدة للبعثات الفضائية. وتحدثوا عن التجربة العميقة لرؤية الأرض من محطة الفضاء الدولية والمنظور الذي تجلبه للتحديات العالمية التي تواجهها البشرية.

وأكدت مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الزيارة، على الصداقة العميقة والشراكة القوية بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء. وسلطت الضوء على الجهود التعاونية التي أدت إلى ابتكارات واكتشافات تتجاوز الحدود الوطنية.

وأعرب سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، عن تشرفه باستضافة السيناتور بيل نيلسون، وأكد أهمية زيارته في تعزيز الشراكة في استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وكان للتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا دور فعال في ريادة مستقبل استكشاف الفضاء وفتح الأبواب أمام آفاق جديدة في البحث والاكتشاف العلمي.

كما أتيحت الفرصة للسيناتور بيل نيلسون لزيارة المقر الرئيسي لمركز محمد بن راشد للفضاء، حيث كان في استقباله سالم حميد المري. وتضمنت الجولة زيارات إلى المحطة الأرضية ومختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء وغرفة التحكم في المهمة، حيث تم استعراض القدرات والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في العمليات والاستكشافات الفضائية.

وبشكل عام، ساهمت زيارة السيناتور بيل نيلسون إلى دولة الإمارات في تعزيز الشراكة القوية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال استكشاف الفضاء، وتسليط الضوء على التفاني المشترك لريادة مستقبل استكشاف الفضاء ودفع حدود المعرفة الإنسانية.