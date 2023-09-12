أصبح البكالوريوس السابق ماتي جيه مسؤول التعبئة الرئيسي في ALDI لجمع الأموال للأعمال الخيرية

تم تعيين الشخصية التلفزيونية الأسترالية ماثيو جونسون، المعروف باسم Matty J، في منصب الرئيس التنفيذي للتعبئة (CPO) في ALDI. وكجزء من دوره، سيقود Matty J أول خدمة لتعبئة الأكياس من ALDI على الإطلاق، والتي تهدف إلى جمع الأموال للأعمال الخيرية. يمكن للعملاء اختيار خدمة VIPacking بقيمة 2 دولار والاستمتاع بمشاهدة Matty J والمتطوعين الآخرين وهم يحزمون مشترياتهم من البقالة أثناء تقديم القهوة في المتجر. سيتم التبرع بجميع الأموال التي تم جمعها من هذه الخدمة إلى Camp Quality، وهي مؤسسة خيرية أسترالية لسرطان الأطفال تنظم الأنشطة الترفيهية وبرامج المستشفيات للأطفال المصابين بالسرطان.

وأعرب ماتي جيه عن حماسه لدوره الجديد قائلاً: "يا له من شرف أن يتم اختياري كأول رئيس تنفيذي للتعبئة في ALDI بأستراليا. لقد أردت دائمًا الحصول على لقب كبير الضباط. وذكر أيضًا أنه كان يعمل على تحسين مهاراته في التعبئة للتأكد من أنه يستطيع تعبئة أكبر عدد ممكن من الحقائب لهذه القضية العظيمة.

سيقوم Matty J بتعبئة الحقائب شخصيًا في متجر ALDI's Brookvale في سيدني في 16 سبتمبر. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور، سيكون لدى الأستراليين خيار شراء Camp Quality Special Buys أو التبرع للجمعيات الخيرية. ستقوم ALDI بمطابقة جميع تبرعات العملاء المقدمة في المتجر أو عبر الإنترنت، بقيمة تصل إلى 100,000 دولار.

سلط أليكس فوستر، المدير الإداري لشركة ALDI في نيو ساوث ويلز، الضوء على مهارات التعبئة لدى Matty J وذكر أنه سيتم إخضاعه لخطوات للتأكد من أنه يتبع القواعد الذهبية للتعبئة، بما في ذلك وضع العناصر الأثقل في الأسفل والعناصر الأخف في الأعلى مع تجنب سحق الخبز. .

وقد تبرعت ALDI بالفعل بأكثر من 5.3 مليون دولار أمريكي لـ Camp Quality منذ شراكتها مع المؤسسة الخيرية في عام 2020. وقد ساعدت هذه المساهمة 5,662 طفلاً على حضور البرامج الترفيهية التي نظمتها المؤسسة الخيرية. أكدت ديبورا توماس، الرئيس التنفيذي لشركة Camp Quality، على أهمية الأموال التي تم جمعها، مشيرة إلى أنها تمكن الأطفال الذين يواجهون صدمة السرطان من الوصول إلى الرعاية المتخصصة، والمجتمع الداعم، وفرص الراحة، والبرامج التعليمية، والتجارب التي لا تُنسى.

مصادر:

- تتعاون ALDI مع البكالوريوس Matty J لجمع الأموال من أجل جودة المخيم

- موقع جودة المخيم