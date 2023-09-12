يتولى Matty J دورًا جديدًا بصفته المدير التنفيذي للتعبئة في ALDI لجمع الأموال للأعمال الخيرية

تم تعيين نجم البكالوريوس السابق، ماثيو جونسون، المعروف أيضًا باسم Matty J، كأول رئيس تنفيذي للتعبئة في ALDI Australia وسيقود أول خدمة تعبئة الأكياس في السوبر ماركت على الإطلاق. العملاء الذين يختارون خدمة VIPacking بقيمة 2 دولار أمريكي سيحصلون على مشترياتهم من البقالة بواسطة Matty J وغيرهم من شركات تعبئة الحقائب أثناء استرخائهم والاستمتاع بالقهوة في المتجر. سيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها من هذه الخدمة إلى Camp Quality، وهي مؤسسة خيرية أسترالية لسرطان الأطفال توفر أنشطة ترفيهية وبرامج مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان.

أعرب Matty J عن سعادته باختياره لمنصب CPO في ALDI، مشيرًا إلى أنه كان يريد دائمًا الحصول على لقب كبير الموظفين. لقد كان يعمل على تحسين مهاراته في التعبئة ويتطلع إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الحقائب لهذه القضية العظيمة. في 16 سبتمبر، سيقوم Matty J بتعبئة الحقائب شخصيًا في متجر ALDI’s Brookvale في سيدني.

بالإضافة إلى خدمة تعبئة الحقائب، ستقوم ALDI ببيع بضائع ذات جودة عالية للمخيم، بما في ذلك القمصان والقبعات والنظارات الشمسية وزجاجات المياه وورق التغليف. ستقوم ALDI أيضًا بمطابقة جميع تبرعات العملاء المقدمة في السجل أو عبر الإنترنت، بقيمة تصل إلى 100,000 دولار.

لقد كانت ALDI شريكًا طويل الأمد لـ Camp Quality، حيث تبرعت بأكثر من 5.3 مليون دولار منذ عام 2020. وقد ساعدت هذه الأموال أكثر من 5,662 طفلًا على حضور البرامج الترفيهية. ذكر أليكس فوستر، المدير العام لشركة ALDI في نيو ساوث ويلز، أن مهارات التعبئة لدى Matty J سيتم اختبارها، حيث أن عملاء ALDI هم أنفسهم خبراء في تعبئة الحقائب. تريد ALDI التأكد من أن Matty J يتبع القواعد الذهبية للتعبئة، مثل وضع العناصر الثقيلة في الأسفل والأشياء الخفيفة في الأعلى.

وأعربت ديبورا توماس، الرئيس التنفيذي لـ Camp Quality، عن امتنانها للشراكة مع ALDI، مشيرة إلى أن الأموال التي تم جمعها تساعد الأطفال الذين يواجهون صدمة السرطان من خلال توفير الرعاية المتخصصة، والمجتمع الداعم، وفرص الراحة، والبرامج التعليمية.

مصادر:

- NCA NewsWire (غير مرفق)

- ألدي