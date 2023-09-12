حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

يتولى Matty J دورًا جديدًا بصفته المدير التنفيذي للتعبئة في ALDI لجمع الأموال للأعمال الخيرية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
يتولى Matty J دورًا جديدًا بصفته المدير التنفيذي للتعبئة في ALDI لجمع الأموال للأعمال الخيرية

تم تعيين نجم البكالوريوس السابق، ماثيو جونسون، المعروف أيضًا باسم Matty J، كأول رئيس تنفيذي للتعبئة في ALDI Australia وسيقود أول خدمة تعبئة الأكياس في السوبر ماركت على الإطلاق. العملاء الذين يختارون خدمة VIPacking بقيمة 2 دولار أمريكي سيحصلون على مشترياتهم من البقالة بواسطة Matty J وغيرهم من شركات تعبئة الحقائب أثناء استرخائهم والاستمتاع بالقهوة في المتجر. سيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها من هذه الخدمة إلى Camp Quality، وهي مؤسسة خيرية أسترالية لسرطان الأطفال توفر أنشطة ترفيهية وبرامج مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان.

أعرب Matty J عن سعادته باختياره لمنصب CPO في ALDI، مشيرًا إلى أنه كان يريد دائمًا الحصول على لقب كبير الموظفين. لقد كان يعمل على تحسين مهاراته في التعبئة ويتطلع إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الحقائب لهذه القضية العظيمة. في 16 سبتمبر، سيقوم Matty J بتعبئة الحقائب شخصيًا في متجر ALDI’s Brookvale في سيدني.

بالإضافة إلى خدمة تعبئة الحقائب، ستقوم ALDI ببيع بضائع ذات جودة عالية للمخيم، بما في ذلك القمصان والقبعات والنظارات الشمسية وزجاجات المياه وورق التغليف. ستقوم ALDI أيضًا بمطابقة جميع تبرعات العملاء المقدمة في السجل أو عبر الإنترنت، بقيمة تصل إلى 100,000 دولار.

لقد كانت ALDI شريكًا طويل الأمد لـ Camp Quality، حيث تبرعت بأكثر من 5.3 مليون دولار منذ عام 2020. وقد ساعدت هذه الأموال أكثر من 5,662 طفلًا على حضور البرامج الترفيهية. ذكر أليكس فوستر، المدير العام لشركة ALDI في نيو ساوث ويلز، أن مهارات التعبئة لدى Matty J سيتم اختبارها، حيث أن عملاء ALDI هم أنفسهم خبراء في تعبئة الحقائب. تريد ALDI التأكد من أن Matty J يتبع القواعد الذهبية للتعبئة، مثل وضع العناصر الثقيلة في الأسفل والأشياء الخفيفة في الأعلى.

وأعربت ديبورا توماس، الرئيس التنفيذي لـ Camp Quality، عن امتنانها للشراكة مع ALDI، مشيرة إلى أن الأموال التي تم جمعها تساعد الأطفال الذين يواجهون صدمة السرطان من خلال توفير الرعاية المتخصصة، والمجتمع الداعم، وفرص الراحة، والبرامج التعليمية.

مصادر:

- NCA NewsWire (غير مرفق)
- ألدي

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

EA تكشف عن ميزات مثيرة وتاريخ إصدار NHL 24

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

تشهد أحدث أجهزة iPhone من Apple طلبًا قويًا، وتأخر مواعيد التسليم حتى نوفمبر

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات