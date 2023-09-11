أهمية النموذج المفاهيمي في التخصيص في التسويق الرقمي

تعد الرؤية الإستراتيجية والتخصيص عنصرين أساسيين في التسويق الرقمي الناجح. ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات تكافح من أجل تنفيذ مبادرات التخصيص الفعالة لأنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتصور جوهرها. وبدون إطار استراتيجي، يظل التخصيص محصوراً في التطبيقات التكتيكية، مما يعيق قابلية التوسع.

إن نموذج ماكينزي للعناصر الأربعة - البيانات، واتخاذ القرار، والتصميم، والتوزيع - يوفر نهجاً منظماً للتخصيص على نطاق واسع. ومع ذلك، هناك نقص في التوجيه العملي بشأن تنفيذ جانب "اتخاذ القرار". يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجارب عملاء مجزأة واتخاذ قرارات غير فعالة.

في قلب كل نموذج مفاهيمي للتخصيص تكمن ثلاثة مكونات محورية: المراحل والعروض والشروط. تمثل المراحل مراحل رحلة العميل وتوفر لوحة للتجارب المخصصة. العروض هي نقاط الاتصال الشخصية داخل كل مرحلة، وتحول التفاعلات العامة إلى حوارات شخصية. الشروط هي المبادئ التوجيهية التي تحكم العروض المقدمة للعملاء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سمات العميل وسلوكياته وسياقه.

يعد تصور نموذج التخصيص أمرًا بالغ الأهمية لنجاحه. مثلما يحتاج المنزل إلى مخطط، تتطلب استراتيجية التخصيص مخططًا لمناقشة الإستراتيجية، والاتفاق على العروض والشروط، وتحديد متطلبات التنفيذ. تُستخدم العبارات الإيجابية لتحديد الشروط، وتجنب الارتباك أو الازدواجية. يمكن إنشاء نماذج متعددة لسياقات وقنوات مختلفة، مما يسمح باستراتيجيات تخصيص أكثر فعالية.

وبشكل عام، يشكل النموذج المفاهيمي القوي حجر الأساس لاتخاذ القرار الفعال في مجال التخصيص. من خلال تصور النموذج ومواءمة العروض والشروط، يمكن للمؤسسات إنشاء استراتيجيات تخصيص عالية الاستهداف ومؤثرة في جهود التسويق الرقمي الخاصة بها.

مصادر:

- المصدر: الجوهر

- المراجع: ماكينزي، ستيفن كوفي "العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية"