تعلن Xbox وMastercard عن Xbox Mastercard مع مكافآت للاعبين

بالتعاون بين Xbox وBarclays وMastercard، تم الكشف عن Xbox Mastercard كأول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة لـ Xbox في الولايات المتحدة. وتقدم البطاقة، التي تأتي بدون رسوم سنوية، مجموعة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات وتفضيلات مجتمع الألعاب.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Xbox Mastercard هي إتاحة الفرصة لحاملي البطاقات لكسب مكافآت على المشتريات المؤهلة. يمكن للاعبين ربح 5X نقاط بطاقة على المنتجات المؤهلة داخل متجر Microsoft، و3X نقاط بطاقة على منصات البث المحددة وخدمات توصيل الطعام، و1X نقاط بطاقة على المشتريات اليومية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أعضاء Game Pass الجدد على Xbox Game Pass Ultimate لمدة ثلاثة أشهر بعد إجراء عملية الشراء الأولى.

يمكن لأعضاء البطاقات الاختيار من بين خمسة تصميمات مختلفة للبطاقات مستوحاة من Xbox، كما أن لديهم خيار تخصيص البطاقة باستخدام اسم لاعب Xbox الخاص بهم. تتيح هذه الميزة للاعبين دمج تجارب الألعاب الافتراضية الخاصة بهم مع المعاملات اليومية، مما يخلق اتصالاً سلسًا بين شغفهم بالألعاب وأنشطتهم اليومية.

بالإضافة إلى المكافآت وخيارات التخصيص، توفر Xbox Mastercard مزايا أخرى مثل الوصول المجاني عبر الإنترنت إلى نقاط ائتمان FICO® لأعضاء البطاقة، والوصول إلى التجارب الحصرية على com لحاملي بطاقات Mastercard، والأمان والحماية التي توفرها شبكة Mastercard، بما في ذلك حماية سرقة الهوية™، وحماية المسؤولية الصفرية، والخدمات العالمية للمساعدة في حالات الطوارئ.

قام بنك Barclays US Consumer Bank، وهو أحد جهات إصدار بطاقات الائتمان البارزة في الولايات المتحدة، بالاشتراك مع Xbox وMastercard لتطوير هذا المنتج الفريد. يمثل إصدار Xbox Mastercard علامة فارقة مثيرة في الشراكة المستمرة بين Mastercard وMicrosoft. ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تعزيز تجربة الألعاب الشاملة وتزويد اللاعبين بمنتجات رقمية مبتكرة أولاً.

ستكون بطاقة Xbox Mastercard متاحة مبدئيًا لمستخدمي Xbox Insider المؤهلين في جميع الولايات الخمسين اعتبارًا من 50 سبتمبر. وسيتم طرح البطاقة تدريجيًا لعامة الناس في الولايات المتحدة في عام 21. يمكن لمستخدمي Xbox Insider المؤهلين التقدم بطلب للحصول على Xbox Mastercard من خلال Xbox Insider قم بتوسيع وحدة التحكم Xbox الخاصة بهم أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows بعد الانضمام إلى Xbox Mastercard Preview.

مع إطلاق Xbox Mastercard، أصبح لدى لاعبي Xbox الآن فرصة لكسب المكافآت والاستمتاع بتجارب فريدة أثناء الانغماس في هوايتهم المفضلة. مع استمرار تطور صناعة الألعاب، فإن مثل هذه الشراكات تجلب قيمة مضافة للاعبين وتعزز رحلة اللعب الشاملة الخاصة بهم.

مصادر:

- اكس بوكس ​​واير

- مايكروسوفت للدعاية والاعلان

– بيان ماستركارد الرسمي

التعاريف:

- Xbox Insiders: مجتمع من مستخدمي Xbox الذين يشاركون في الاختبار وتقديم التعليقات بشأن الميزات والمنتجات القادمة.

– Xbox Game Pass Ultimate: خدمة اشتراك توفر الوصول إلى مكتبة واسعة من ألعاب Xbox، بما في ذلك عضوية Xbox Live Gold والوصول إلى Xbox Game Pass للكمبيوتر الشخصي.

- Gamertag: اسم مستخدم أو اسم مستعار فريد يستخدمه مستخدمو Xbox لتعريف أنفسهم في الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وخدمات Xbox المتنوعة.

– درجة ائتمان FICO®: درجة ائتمان مقدمة من FICO، وهي شركة لتحليل البيانات، والتي تعمل على تقييم الجدارة الائتمانية للفرد والصحة المالية.