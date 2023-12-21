المريخ يكشف عن ماضيه الجيولوجي: دليل على النشاط البركاني والتفاعلات المائية

كشف بحث جديد أجرته جامعة أريزونا أن كوكب المريخ، الذي اعتبر لفترة طويلة كوكبا "ميتا" جيولوجيا، لديه ماض أكثر ديناميكية بكثير مما كان يعتقد سابقا. وركزت الدراسة على منطقة إليسيوم بلانيتيا في المريخ، حيث اكتشف الباحثون أدلة على نشاط بركاني كبير وتفاعلات مع الماء.

في الماضي، كان يُعتقد أن المريخ يفتقر إلى الصفائح التكتونية، وهي تحول الصفائح القشرية التي تشكل سطح الأرض. ومع ذلك، فقد تحدت الاكتشافات الأخيرة هذا الافتراض. وفي العام الماضي، قدم فريق آخر من العلماء في جامعة أريزونا دليلاً على وجود عمود ضخم من الوشاح يقود النشاط البركاني والزلازل تحت منطقة إليسيوم بلانيتيا.

جمعت الدراسة الأخيرة، التي قادها الباحثون جوانا فويجت وكريستوفر هاميلتون، صور المركبات الفضائية وقياسات الرادار المخترق للأرض لإعادة بناء تدفقات الحمم البركانية في إليسيوم بلانيتيا بتفاصيل ثلاثية الأبعاد. وكشفت النتائج عن أكثر من 40 حدثًا بركانيًا، بما في ذلك تدفق هائل ملأ واديًا يسمى أثاباسكا فاليس بحوالي 1,000 ميل مكعب من البازلت.

وفقًا لـ Voigt، فإن النشاط البركاني في Elysium Planitia أكثر أهمية مما كان يُعتقد سابقًا وربما لا يزال مستمرًا. توفر التضاريس البركانية الواسعة في Elysium Planitia رؤى قيمة حول ماضي المريخ والتاريخ الهيدرولوجي الحديث والنشاط البركاني.

علاوة على ذلك، فإن البحث له آثار على إمكانية وجود حياة سابقة على المريخ. تشير الفيضانات الكبيرة من المياه التي حدثت في إليسيوم بلانيتيا، جنبًا إلى جنب مع تفاعل الحمم البركانية والماء أو الجليد، إلى وجود بيئات حرارية مائية ربما كانت مواتية للحياة الميكروبية.

استخدمت الدراسة بيانات من كاميرا سياق مركبة الاستطلاع المدارية التابعة لناسا وكاميرا HiRISE، إلى جانب المعلومات الطبوغرافية من مقياس الارتفاع الليزري الخاص بمركبة المريخ المدارية. قدمت قياسات الرادار المخترق للأرض التي تم التقاطها باستخدام مسبار الرادار الضحل التابع لناسا رؤى إضافية حول باطن سطح المريخ.

يعد فهم الماضي الجيولوجي للمريخ وحركة المياه على الكوكب أمرًا بالغ الأهمية للمهام البشرية المستقبلية. تعد المنطقة الاستوائية في إليسيوم بلانيتيا، حيث تم تحديد النشاط المائي والبركاني، موقعًا مثاليًا للاستكشاف واستغلال الموارد في المستقبل.

وستستمر الأبحاث الإضافية في التعمق في الطبيعة المعقدة للخصائص الجيولوجية للمريخ والعلاقة بين البراكين وقشرة الكوكب. تحتوي أسطح تدفق الحمم البركانية في مناطق مثل إليسيوم بلانيتيا على معلومات قيمة حول تاريخ الكوكب، في انتظار أن يتمكن العلماء من فك شفرتها.

تم دعم هذا البحث من قبل محققي المستقبل التابعين لناسا في منحة ناسا لعلوم وتكنولوجيا الأرض والفضاء، ويخطط الفريق لاستخدام طرق تصوير مختلفة للحصول على رؤى مفصلة للغاية وثلاثية الأبعاد لسطح المريخ وتحت سطحه. يكشف المريخ عن أسراره ببطء، ويتوق العلماء إلى قراءة الكتاب المفتوح لماضيه الجيولوجي.