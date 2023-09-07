تشارلز مارتينيت يصبح سفير ماريو: شرح دور جديد

يتولى الممثل الصوتي المحبوب لدى نينتندو، تشارلز مارتينيت، والمعروف بأداء صوت ماريو لأكثر من 25 عامًا، دورًا جديدًا باعتباره "سفير ماريو". في مقطع فيديو نشرته نينتندو، يناقش مارتينت وشيجيرو مياموتو هذا التحول المثير وتاريخ مارتينيت مع الشخصية.

بصفته سفير ماريو، سيتضمن دور مارتينيت السفر حول العالم لمشاركة فرحة عائلة ماريو والتواصل مع المعجبين. وأعرب عن سعادته بلقاء المعجبين في الأحداث والتفاعل مع أولئك الذين دعموه على مر السنين.

وأشاد مياموتو، مبتكر ماريو، بمارتينيت لتفانيه في نشر الفرح ورسم البسمة على وجوه الناس. وأكد مياموتو أن دور مارتينيت الجديد سيمكنه من مواصلة السفر، وأداء أصوات ماريو المحبوبة في الأحداث، والتوقيع على التوقيعات، والتفاعل مع المعجبين.

زادت التكهنات حول دور مارتينت في يونيو بعد الإعلان عن ألعاب جديدة تحمل طابع ماريو، مثل Super Mario Bros Wonder وWarioWare: Move It. لاحظ بعض المعجبين أن الأصوات في المقطورات لا تبدو مثل مارتينيت، مما أثار مناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أكدت نينتندو في أغسطس أن مارتينيت سيتنحى عن التعبير عن ماريو، معربين عن امتنانهم وتكريم مساهمته في الامتياز.

يمكن لعشاق ماريو التطلع إلى الإصدارات القادمة مثل Super Mario Bros Wonder، المقرر إصدارها في أكتوبر، حيث سيتم تقديم أصوات جديدة لبعض شخصيات ماريو. ويبقى أن نرى كيف سيتم استقبال هذه الأصوات الجديدة من قبل مجتمع الألعاب.

ومن خلال دوره الجديد كسفير ماريو، سيواصل تشارلز مارتينيت حضوره المحبوب في مجتمع الألعاب، حيث ينشر الفرح ويتواصل مع المعجبين في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

– شيجيرو مياموتو: [المصدر]

- نينتندو: [المصدر]

- سوبر ماريو بروس ووندر: [المصدر]