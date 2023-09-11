Nintendo تنهي تحديثات المحتوى الجديدة لـ Mario Kart Tour

أعلنت نينتندو مؤخرًا أنها لن تصدر محتوى جديدًا للعبة السباق الشهيرة على الأجهزة المحمولة، Mario Kart Tour، بعد الرابع من أكتوبر. في رسالة داخل اللعبة تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة عامل بيانات يُدعى OatmealDome، أعربت نينتندو عن امتنانها للمجتمع للعب وكشفت أن الجولات المستقبلية في اللعبة ستتألف من محتوى تم إصداره بالفعل. وهذا يعني أنه لن تتم إضافة أي دورات تدريبية أو برامج تشغيل أو عربات أو طائرات شراعية جديدة للمضي قدمًا، وسيتم إعادة تدوير المحتوى الحالي إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من عدم وجود تحديثات جديدة، تفيد تقارير Eurogamer أن اللعبة ستظل قابلة للعب في المستقبل المنظور. حققت لعبة Mario Kart Tour، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2019، نجاحًا كبيرًا لشركة Nintendo، حيث حققت إيرادات تبلغ حوالي 293 مليون دولار عالميًا اعتبارًا من سبتمبر 2022. ومع ذلك، واجهت اللعبة نصيبها العادل من الجدل، مع توجيه الانتقادات نحو "تسليط الضوء عليها". "الأنابيب" gacha ميكانيكية، والتي كانت بمثابة صناديق نهب مع احتمالات غير معلنة. تمت إزالة هذه الأنابيب في سبتمبر 2022، لكن Nintendo تواجه حاليًا دعوى قضائية جماعية من أحد الوالدين الذي يُزعم أن طفله أنفق 170 دولارًا على Spotlight Pipes دون علمه.

على الرغم من عدم التخطيط لتحديثات جديدة لـ Mario Kart Tour، تواصل Nintendo العمل على ألعاب محمولة أخرى مثل Animal Crossing: Pocket Camp وFire Emblem Heroes وSuper Mario Run. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع مشاريعها التجارية لتشمل مجالات مثل تنظيم الأحداث، إلى جانب نجاحها الأخير مع فيلم Super Mario Bros.

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