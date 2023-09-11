نينتندو تتوقف عن إضافة محتوى جديد إلى لعبة Mario Kart Tour للهواتف المحمولة

ستتوقف Nintendo وناشر الألعاب DeNA عن إنشاء محتوى جديد للعبة الهاتف المحمول الشهيرة Mario Kart Tour بدءًا من الرابع من أكتوبر. تشير هذه الخطوة إلى أن Nintendo ربما تحول تركيزها بعيدًا عن ألعاب الهاتف المحمول.

للاحتفال بالذكرى السنوية للعبة، سيتم إصدار محتوى جديد كجزء من جولة الذكرى السنوية بدءًا من 20 سبتمبر. ومع ذلك، بعد إطلاق Battle Tour في الرابع من أكتوبر، ستصدر Nintendo المحتوى القديم فقط. وذكرت الشركة أنه “لن تتم إضافة دورات أو سائقين أو عربات أو طائرات شراعية جديدة بعد جولة المعركة ابتداءً من 4/04/10”. ولم تقدم نينتندو تفسيرا لهذا القرار لكنها أعربت عن أملها في أن يستمر اللاعبون في الاستمتاع باللعبة.

حققت لعبة Mario Kart Tour نجاحًا كبيرًا لشركة Nintendo، حيث أصبحت ثاني أعلى لعبة للهواتف المحمولة ربحًا بعد Fire Emblem Heroes. مع 230 مليون عملية تنزيل، حقق حوالي 243 مليون دولار من الإيرادات. ومع ذلك، شكلت ألعاب الهاتف المحمول نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي أرباح نينتندو مقارنة بالمنافسين مثل Activision وTake-Two.

على الرغم من النجاح المحدود الذي حققته نينتندو في سوق الألعاب المحمولة، إلا أن شركات أخرى واصلت الاستثمار في هذا القطاع. وتخطط شركة سوني، على سبيل المثال، لإتاحة حوالي 50% من ألعابها على الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي بحلول عام 2025، مع تطوير 20% من ألعاب PlayStation الجديدة للهواتف الذكية. وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، أطلقت شركة Sony قسم PlayStation Studios Mobile Division العام الماضي.

يعكس قرار Nintendo بوقف إضافة محتوى جديد إلى Mario Kart Tour التحديات التي واجهتها الشركة في صناعة الألعاب المحمولة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة تشير إلى تحول أكبر في استراتيجية نينتندو الشاملة.

مصادر:

ألعاب الفيديو كرونيكل