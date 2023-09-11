عندما تصبح السيارة المكسورة حلاً سريعًا: قصص الميكانيكي الخاصة

في تحول مفاجئ للأحداث، وجد بائع BMW i3 ومقره سكرامنتو نفسه في أسوأ كابوس للبائع عندما أصلح المشتري سيارته المعطلة في غضون دقائق، مضيفًا قيمتها 3,000 دولار. اكتسبت هذه القصة شعبية بسرعة، حتى أنها لفتت انتباه آدم سافاج من Mythbusters. السيناريو نفسه حدث لكاتب هذا المقال، الذي كان من جهة تثبيت المعادلة.

يشارك المؤلف تجربته في القيادة لمدة أربع ساعات من ديترويت للحصول على سيارة جيب مجانية عرضها طالب جامعي بجامعة ولاية أوهايو. تبين أن مشكلة سيارة الجيب كانت مشكلة بسيطة تتعلق بمسامير اللوحة المرنة، والتي أصلحها المؤلف في وقت قصير. وبدلاً من الانطلاق بالسيارة الجيب، قرر صاحب البلاغ عدم إزعاج البائع وتركها له لإصلاحها. ويؤكد المؤلف أن نيتهم ​​لم تكن الاستفادة من الموقف بل القيام بالشيء الصحيح أخلاقيا.

يستمر المقال في مناقشة قائمة سيارة BMW i3 المكسورة. يصف البائع المشكلة المتعلقة بإلكترونيات المحرك الكهربائي للسيارة وكيف أنها قد تكون ناجمة عن خلل أو فشل في المستشعر. وعلى الرغم من المشكلة، يؤكد البائع أن بقية السيارة، بما في ذلك البطارية، في حالة ممتازة. تقدم هذه القائمة فرصة لشخص يميل ميكانيكيًا أو يحتاج إلى قطع غيار لإصلاح i3 المحطم.

تسلط قصص بائع BMW i3 وكاتب هذا المقال الضوء على القيمة المحتملة التي يمكن إضافتها إلى السيارة المكسورة بقليل من المعرفة والجهد. كما أنه يثير التساؤل حول ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله عندما تتاح مثل هذه الفرص. في حين أن البعض قد يعطي الأولوية للمكاسب الشخصية، فإن البعض الآخر يعطي الأولوية للاعتبارات الأخلاقية. وفي النهاية القرار يعود للفرد وظروفه.

مصادر:

- Jalopnik المقال: "هذا ما حدث عندما قدت مسافة 500 ميل للحصول على سيارة مجانية"

التعاريف:

– خاص بالميكانيكي: مصطلح يستخدم لوصف مركبة معروضة بسعر منخفض بسبب مشاكلها الميكانيكية، على أمل أن يتمكن المشتري من إصلاحها واستعادة قيمتها.

– مسامير اللوحة المرنة: مسامير تثبت اللوحة المرنة، وهي مكون يربط المحرك بمحول عزم الدوران في نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

- إلكترونيات المحرك الكهربائي (EME): يشير إلى العاكس الذي يحول التيار المستمر من البطارية إلى تيار متردد للمحرك الكهربائي في السيارة الكهربائية. يغطيها الضمان لفترة زمنية محددة.

– الجيب: إشارة إلى المركبة المحددة المذكورة في المقال، وهي سيارة جيب أصلحها المؤلف قبل تركها ليقوم البائع الأصلي بإصلاحها.