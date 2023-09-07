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الحكومة الهندية تحذر من برنامج DogeRAT، وهو برنامج ضار يستهدف مستخدمي أندرويد

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
الحكومة الهندية تحذر من برنامج DogeRAT، وهو برنامج ضار يستهدف مستخدمي أندرويد

أصدرت الحكومة الهندية إشعارًا بشأن حصان طروادة للوصول عن بُعد (RAT) يُسمى DogeRAT، والذي يُعتقد أنه يستهدف مستخدمي Android في الهند كجزء من حملة برامج ضارة معقدة. أصدر المراقب العام لحسابات الدفاع التابع لوزارة الدفاع هذا الاستشارة.

يتم توزيع DogeRAT عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، متنكرة في هيئة تطبيقات شرعية مثل Opera Mini وOpenAl Chat GPT والإصدارات المميزة من YouTube وNetflix وInstagram. بمجرد التثبيت، تكون البرامج الضارة قادرة على القيام بأنشطة ضارة مختلفة، بما في ذلك تتبع موقع الجهاز وتسجيل الميكروفون والوصول إلى قائمة جهات الاتصال والمكالمات والرسائل النصية القصيرة والحافظة وسجلات الإشعارات. ويمكنه أيضًا تنفيذ أوامر إضافية من خادم الأوامر والتحكم.

وتمنح البرمجيات الخبيثة المهاجم السيطرة على الجهاز المصاب، مما يسمح له بإرسال رسائل غير مرغوب فيها، وإجراء مدفوعات غير مصرح بها، وتعديل الملفات، وحتى التقاط الصور عن بعد باستخدام كاميرات الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التقاط لقطات شاشة وسرقة الصور والتقاط محتوى الحافظة وتسجيل ضغطات المفاتيح.

للحماية من DogeRAT، يُنصح المسؤولون الحكوميون بعدم تثبيت تطبيقات الطرف الثالث غير المعروفة وتنزيل التطبيقات فقط من متاجر التطبيقات الرسمية مثل متجر Play. وينبغي تجنب النقر على روابط URL من مرسلين غير معروفين، كما يتم تشجيع المسؤولين على إبقاء هواتفهم محدثة بأحدث البرامج وتثبيت تطبيق مكافحة الفيروسات من الناشرين ذوي السمعة الطيبة.

أثارت شركة CloudSEK الهندية الناشئة للأمن السيبراني لأول مرة مخاوف بشأن DogeRAT. وفي منشور على مدونة في شهر مايو، ذكرت الشركة أن البرامج الضارة كانت تستهدف قاعدة كبيرة من العملاء في العديد من الصناعات، وخاصة الخدمات المصرفية والترفيه. وفي حين ركزت غالبية الحملة على المستخدمين الهنود، فقد تم تصميمها ليكون لها تأثير عالمي.

المصادر: تقرير صادر عن المراقب العام لحسابات الدفاع التابع لوزارة الدفاع، تقرير Moneycontrol

By فيكي ستافروبولو

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