يعرض بحث Google مستخدمي Mac للإعلانات الضارة

تم اكتشاف متغير جديد من البرامج الضارة لنظام التشغيل MacOS، حيث يستخدم المهاجمون بحث Google كمتجه لتوصيل الحمولة الضارة. ظهرت البرمجيات الخبيثة، التي تسمى Atomic macOS Stealer (AMOS)، لأول مرة في أبريل وتم بيعها على Telegram مقابل 1,000 دولار شهريًا. تم تصميم AMOS لجمع البيانات الحساسة مثل كلمات المرور والعملات المشفرة والملفات من الأنظمة المصابة.

اكتشف الباحثون في Malwarebytes أنه يتم تسليم AMOS إلى المستخدمين المطمئنين من خلال مخطط إعلانات Google. تبدو الإعلانات مشروعة ويتم الدفع مقابلها، ولكنها تتنكر على هيئة مواقع الويب أو البرامج التي يبحث عنها المستخدمون. ويستغل هذا الهجوم ثقة المستخدمين في نتائج بحث Google، حيث تظهر الإعلانات في أعلى الصفحة ويتم تصنيفها بختم الموافقة الإعلاني من Google. يؤدي هذا إلى قيام المستخدمين بالنقر دون فحص عناوين URL أو مالكي النطاق بعناية.

بمجرد أن ينقر المستخدم على الإعلان، يتم توجيهه إلى صفحة تبدو عادية وتشبه إلى حد كبير موقع الويب المتوقع. يقوم المهاجمون بإنشاء نسخة شبه مثالية، مما يخدع المستخدمين لتنزيل البرنامج. يتجاوز AMOS عملية التثبيت العادية من خلال Gatekeeper من خلال كونه تطبيقًا موقّعًا مخصصًا. يُطلب من المستخدمين النقر بزر الماوس الأيمن وفتح البرنامج من ملف .dmg المثبت.

بعد فتح الملف، تظهر مطالبة زائفة بكلمة مرور النظام بشكل متكرر حتى يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به. عند هذه النقطة، يبدأ AMOS في جمع البيانات من Keychain الخاص بالمستخدم ونظام الملفات ومحافظ التشفير، وإرسالها إلى مشغل البرامج الضارة.

لحماية نفسك من AMOS والهجمات المشابهة، من المهم توخي الحذر عند تنزيل البرامج من الإنترنت. انتبه إلى عنوان URL وكن حذرًا من أسماء النطاقات المشبوهة. يعد Mac App Store بشكل عام خيارًا أكثر أمانًا لمستخدمي Mac. عند التفاعل مع نتائج بحث Google، تحقق بعناية من عنوان URL الذي تم توجيهك إليه وافحص أداة تثبيت البرنامج نفسها. كن حذرًا من أي برنامج يطلب تجاوز برنامج Gatekeeper ويطالب بفتحه من صورة المثبت. بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من أي طلبات غير متوقعة للحصول على كلمة مرور النظام، خاصة بعد تثبيت برنامج جديد. افحص مربع الحوار بحثًا عن أي مخالفات في التصميم أو أخطاء مطبعية.

من الضروري أن تظل يقظًا وأن تتبع ممارسات الأمان هذه لتجنب الوقوع ضحية للإعلانات الضارة والبرامج الضارة مثل AMOS.

التعاريف:

– برامج macOS الضارة: برامج ضارة تستهدف على وجه التحديد نظام تشغيل Apple، macOS.

- ناقل الهجوم: الطريقة أو المسار الذي يتم من خلاله تنفيذ الهجوم.

- الحمولة: المكون الضار للبرامج الضارة الذي ينفذ إجراءات ضارة.

– النوافذ المنبثقة: النوافذ الصغيرة أو مربعات الحوار التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، وعادةً ما تحتوي على إعلانات أو تنبيهات.

- يتم إيقاف السحب: يجمع أو يستخرج بشكل خفي.

- التطبيق المُوقع المخصص: تطبيق يتم توقيعه وتوزيعه بسرعة دون المرور بعملية الموافقة القياسية.

- Gatekeeper: ميزة أمان في نظام التشغيل macOS تضمن تثبيت البرامج الموثوقة فقط على نظام المستخدم.

- Keychain: نظام لإدارة كلمات المرور في نظام التشغيل macOS يقوم بتخزين كلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى بشكل آمن.

مصادر:

- Malwarebytes: اكتشف الباحثون متغيرًا من البرامج الضارة لنظام التشغيل MacOS يتم تقديمه من خلال إعلانات بحث Google