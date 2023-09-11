هل يجب أن تستثمر في أسهم Apple من أجل النمو أو القيمة؟

عندما يتعلق الأمر بأسهم Apple (AAPL)، يعتقد الخبراء أنه لا داعي للذعر على الرغم من التقارير الأخيرة عن حظر iPhone في الصين. إن "القاعدة الذهبية المثبتة للشركة والتي تضم 2 مليار مستهلك" وسمعة العلامة التجارية القوية تجعل منها خيارًا استثماريًا مثيرًا للإعجاب. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت شركة أبل هي سهم قيمة أم سهم نمو.

كونها لاعبًا مهيمنًا في صناعة الهواتف الذكية ولديها قدر كبير من النقد في متناول اليد، تندرج شركة Apple ضمن فئة الشركة الناضجة ذات الأرباح الثابتة، على غرار الأسهم ذات القيمة. ومع ذلك، فإن السوق لا يقوم بالضرورة بتسعيره على هذا النحو. ومن ناحية أخرى، تفتقر شركة أبل أيضًا إلى علامات واضحة على النمو السريع الذي سيظهره سهم النمو الحقيقي.

وعلى الرغم من هذه الشكوك، هناك أمل في نمو شركة أبل في المستقبل. توفر الأسواق الناشئة مثل الهند فرصًا كبيرة للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيكون حافزًا رئيسيًا لنمو شركة أبل في السنوات القادمة.

إذا كنت تعتقد أن شركة Apple لديها القدرة على أن تصبح أكبر وتنمو أكثر، فيمكنك اختيار الاستثمار في الشركة. ومع ذلك، من المهم أن تفكر فيما إذا كنت تدفع مقابل هيمنة شركة Apple، أو البقاء في السلطة، أو النمو المستقبلي.

تتكون توصيات محللي وول ستريت بشأن أسهم Apple حاليًا من 35 عملية شراء و14 عملية حجز وأربع عمليات بيع. في النهاية، يجب أن يعتمد قرار الاستثمار في شركة Apple على تقييمك الخاص لآفاق نمو الشركة وأهدافك الاستثمارية.

مصادر:

- تمويل ياهو