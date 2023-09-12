macOS Sonoma: ما الذي يمكن توقعه من أحدث إصدار من macOS

أعلنت شركة Apple عن تاريخ إصدار macOS Sonoma، المعروف أيضًا باسم macOS 14، والذي سيكون متاحًا للجمهور في 26 سبتمبر. يوفر هذا الإصدار الأخير من macOS العديد من الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتجعلها أكثر شبهاً بنظام iOS.

أحد التحديثات الرئيسية في macOS Sonoma هو إضافة أدوات سطح المكتب، والتي ستسمح لمستخدمي Mac بتخصيص أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم باستخدام عناصر واجهة مستخدم مفيدة وتفاعلية. لقد حظيت هذه الميزة بشعبية كبيرة على أجهزة iOS، والآن يمكن لمستخدمي Mac الاستمتاع بنفس الراحة والوظيفة.

أصبحت مؤتمرات الفيديو جزءًا أساسيًا من حياتنا، ويهدف macOS Sonoma إلى تحسين هذه التجربة بميزات جديدة. سيقدم نظام التشغيل أدوات مشاركة الشاشة وPresenter Overlay، والتي ستمكن المتحدثين من التحرك أمام الشاشة المشتركة أثناء مكالمات الفيديو.

سيتلقى Safari، المتصفح الافتراضي في نظام التشغيل macOS، تحديثات مهمة أيضًا في Sonoma. إحدى الإضافات البارزة هي ملفات تعريف المتصفح، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات مختلفة من الإشارات المرجعية وتخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم بناءً على تفضيلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستكون وظيفة البحث في Safari أكثر استجابة، مما يوفر للمستخدمين نتائج أسرع وأكثر دقة.

لتثبيت macOS Sonoma، ستحتاج إلى جهاز متوافق. تشمل الطرازات الأقدم التي تدعم نظام التشغيل هذا جهاز MacBook أو Mac Mini لعام 2018، أو iMac لعام 2019، أو iMac Pro لعام 2017، أو Mac Pro لعام 2019، أو Mac Studio لعام 2022. من المهم التأكد من أن جهازك يلبي الحد الأدنى من المتطلبات للاستمتاع بالميزات والتحسينات المحدثة التي تقدمها Sonoma.

في الختام، يعد نظام التشغيل macOS Sonoma بتقديم ميزات وتحسينات جديدة ومثيرة لمستخدمي Mac. بفضل أدوات سطح المكتب، وإمكانيات مؤتمرات الفيديو المحسنة، ومتصفح Safari الأكثر استجابة، سيوفر هذا الإصدار الأحدث من macOS تجربة مستخدم أفضل وتكاملًا أوثق مع أجهزة iOS.

التعاريف:

– macOS: سلسلة من أنظمة التشغيل التي طورتها شركة Apple Inc. لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Macintosh.

- Sonoma: الاسم الرمزي لأحدث إصدار من macOS، والمعروف أيضًا باسم macOS 14.

- iOS: نظام تشغيل الهاتف المحمول الذي طورته شركة Apple Inc. لأجهزة iPhone وiPad وiPod Touch الخاصة بها.

مصادر:

- مونيكا تشين، "macOS Sonoma قادم في 26 سبتمبر"، The Verge.