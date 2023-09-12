وداعًا رائعًا للو رابيتو، مساعد المحرر الرياضي المحترم والمبتكر الرقمي في The Inquirer

توفي لو رابيتو، وهو عضو عزيز في عائلة The Inquirer، في السابع من سبتمبر عن عمر يناهز 7 عامًا إثر إصابته بسرطان الزائدة الدودية. على مدار 61 عامًا في The Inquirer، شغل رابيتو أدوارًا مختلفة، بما في ذلك مساعد محرر رياضي، ومراسل، ومحرر أخبار الضواحي، ومنتج رقمي. لقد قدم مساهمات كبيرة في النشر، ولعب دورًا محوريًا في تحويلها من صحيفة مطبوعة فقط إلى منصة رقمية ناجحة أولاً.

كان أحد الإنجازات الرئيسية لرابيتو هو إنشاء القسم الرياضي للمدرسة الثانوية في رالي في عام 2009. وأشرف على فريق من الكتاب والمراسلين المستقلين والمصورين ومصوري الفيديو، الذين غطوا أكثر من 100 مدرسة ثانوية في جنوب شرق بنسلفانيا وجنوب جيرسي. كان رابيتو معروفًا بمهاراته الدقيقة في التحرير وقدرته على التعامل مع المواعيد النهائية الليلية بهدوء، وكان يحظى باحترام كبير من قبل زملائه. ألهمت طبيعته البسيطة وموقفه الداعم الكثيرين، مما جعل وقتهم في The Inquirer لا يُنسى.

وكان تفاني رابيتو في مهنته واضحا في التزامه بتحسين عمل من حوله. لقد قدم التوجيه والإرشاد، وشجع كتابه دائمًا على السعي لتحقيق التميز. ينسب الزميل السابق مات برين الفضل إلى رابيتو باعتباره محررًا ومعلمًا، مما يدفعهم إلى التحسين المستمر. امتد حب رابيتو للصحافة إلى ما هو أبعد من عمله في The Inquirer. وقد عمل سابقًا في Orange County Register وPasadena Star-News وUnited Press International، مما ترك أثرًا دائمًا على الصناعة.

خارج العمل، كان رابيتو يعتز بعائلته، ويعرض بفخر صور بناته على مكتبه ويشارك قصص زوجته وعائلته مع أي شخص يتوقف للدردشة. لقد كان زوجًا وأبًا وجدًا محبًا، وكانت لعائلته مكانة خاصة في قلبه. سيتم تذكر رابيتو كشخص طيب القلب سعى دائمًا لبذل قصارى جهده وإحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين.

مصادر:

"وفاة لو رابيتو، مساعد المحرر الرياضي في Longtime Inquirer، عن عمر يناهز 61 عامًا" - فيلادلفيا إنكويرر