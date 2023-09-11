لوجيتك تكشف عن كاميرا Reach Webcam المزودة بذراع مفصلية مرنة

أعلنت شركة Logitech للتو عن أحدث كاميرا ويب لها تسمى Reach، والتي تتميز بذراع مرن ومفصل. يتيح هذا التصميم المبتكر سهولة الحركة وحتى لقطات الفيديو الموجهة للأسفل، مما يجعله مثاليًا للعروض التقديمية غير الرقمية. تتيح الزاوية السفلية للكاميرا للمستخدمين التقاط فيديو للأشياء الموجودة على مكاتبهم، مما يجعلها مثالية للاجتماعات التفاعلية عن بعد، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، والبث المباشر، والعديد من العروض التقديمية الأخرى.

ولضمان تحديد الموقع الأمثل، توصي Logitech المستخدمين أولاً بوضع المحتوى الذي يريدون عرضه، ثم ضبط الكاميرا وفقًا لذلك. تحتوي كاميرا الويب على محاور مفصلية متعددة، تشبه حامل الميكروفون، مما يوفر تنوعًا متزايدًا في التقاط نقاط المراقبة المختلفة. يتميز بزر للحركة العمودية، ووظيفة تكبير بدون فقدان حتى 4.3x، ومقبض للتعديلات الرأسية. تشتمل كاميرا الويب أيضًا على مؤشرات توجيه مدمجة للمساعدة في الحفاظ على الصورة في وضع مستقيم أثناء تحرك الكاميرا.

تعد كاميرا الويب Reach نسخة محسنة من كاميرا Streamcam الشهيرة من Logitech، وتتميز ببصريات زجاجية محسنة وميزة التركيز التلقائي الذكية الجديدة. فهو يوفر إمكانات فيديو بدقة 1080 بكسل/60 إطارًا في الثانية ويوفر تجربة التوصيل والتشغيل من خلال الاتصال عبر USB والتكامل بسلاسة مع معظم أجهزة الكمبيوتر ومنصات البث. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزودًا بمشبك ذو حافة منخفضة لتجربة مستخدم أكثر إحكاما.

لم تكشف شركة Logitech عن تفاصيل الأسعار والتوفر الدقيقة لكاميرا الويب Reach. ومع ذلك، يمكن للمتبنين الأوائل أن يتوقعوا سعرًا مخفضًا يتراوح بين 300 دولار و400 دولار، وفقًا لاستطلاع للرأي على الموقع الرسمي. والجدير بالذكر أن Logitech ستستخدم Indiegogo Enterprise لتمويل الكاميرا، بدلاً من قنوات البيع بالتجزئة التقليدية. لسوء الحظ، لن يكون حامل كاميرا الويب متاحًا بشكل منفصل، حيث تهدف Logitech إلى توفير حل شامل بدلاً من مجرد التثبيت.

إلى جانب قسم الكاميرات، حققت Logitech مؤخرًا تطورات في مجالات أخرى أيضًا. يتضمن ذلك مجموعة محدثة من لوحات مفاتيح Pebble وتحديثًا لماوس الألعاب G Pro X Superlight.

المصادر: الحافة، لوجيتك.