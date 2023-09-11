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لوجيتك تكشف عن مدى الوصول: كاميرا ويب متعددة الاستخدامات للعروض التقديمية والبث المباشر عن بعد

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
لوجيتك تكشف عن مدى الوصول: كاميرا ويب متعددة الاستخدامات للعروض التقديمية والبث المباشر عن بعد

أعلنت شركة Logitech عن إطلاق كاميرا الويب الجديدة الخاصة بها، Reach، المصممة للاجتماعات التفاعلية عن بعد، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، والبث المباشر، والعروض التقديمية. الميزة البارزة في Reach هي ذراعها المرنة والمفصلة، ​​مما يسمح بسهولة الحركة وحتى لقطات الفيديو الموجهة للأسفل.

من خلال Reach، تهدف Logitech إلى توفير حل للعروض التقديمية غير الرقمية حيث يمكن للمستخدمين التقاط فيديو للعناصر الموجودة على مكاتبهم بسهولة. تتبع حركة الكاميرا محاور متعددة، مما يوفر تنوعًا متزايدًا في التقاط محتوى الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Reach حركة عمودية وتكبيرًا يصل إلى 4.3x دون فقدان البيانات، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من عرض المحتوى الخاص بهم بفعالية.

الكاميرا نفسها عبارة عن نسخة محسنة من كاميرا Logitech Streamcam الشهيرة، والتي تتميز ببصريات زجاجية محسنة وميزة التركيز التلقائي الذكية الجديدة. فهو يوفر إمكانات فيديو بدقة 1080 بكسل/60 إطارًا في الثانية ويوفر تجربة التوصيل والتشغيل، والاتصال عبر USB والتكامل بسلاسة مع معظم أجهزة الكمبيوتر ومنصات البث. يأتي Reach أيضًا مزودًا بمشبك حافة منخفض المستوى للحصول على تجربة مستخدم مدمجة ومبسطة.

على الرغم من أن Logitech لم تكشف عن تفاصيل الأسعار والتوفر لـ Reach، إلا أنه يتم تقديم سعر مخفض للمتبنين الأوائل يتراوح بين 300 دولار إلى 400 دولار من خلال حملة Indiegogo Enterprise. وقررت الشركة تمويل الكاميرا من خلال هذه المنصة بدلاً من الوسائل التقليدية. صرح غوراف برادو، قائد منتج Logitech، أن أبحاث السوق قادتهم إلى تقديم حل شامل بدلاً من التركيب المستقل.

تواصل Logitech تحقيق خطوات واسعة في مجالات مختلفة، مع التحديثات الأخيرة لخط Pebble من لوحات المفاتيح وإصدار ماوس الألعاب G Pro X Superlight.

المصدر: [ذا فيرج] (المصدر)

By غابرييل بوتا

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