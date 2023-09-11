نقدم لكم Logitech Reach: كاميرا مفصلية ثورية

كشفت شركة Logitech النقاب عن أحدث ابتكاراتها، Logitech Reach، وهي كاميرا مفصلية رائدة مصممة لتعزيز تجارب المستخدم أثناء العروض التقديمية الشخصية والفصول الدراسية والمكالمات الجماعية وجلسات البث.

ينبع الإلهام وراء Logitech Reach من ملاحظة التحديات التي يواجهها المستخدمون عند مشاركة محتوى غير رقمي. أجرت شركة Logitech بحثًا مكثفًا ولاحظت أن الأفراد إما يستقرون على المعدات الموجودة دون المستوى المطلوب، أو يلجأون إلى التوفيق بين أجهزة متعددة، أو يتنقلون في عمليات الإنتاج المعقدة. يهدف Logitech Reach إلى التغلب على هذه العقبات من خلال تمكين المستخدمين من التعامل بسهولة مع الكاميرا في اتجاهات مختلفة أثناء مشاركة المحتوى.

تشتمل الميزات الرئيسية لـ Logitech Reach على جودة فيديو استثنائية بدقة 1080 بكسل/60 إطارًا في الثانية، على غرار كاميرا Logitech Streamcam الأقدم. مع دمج البصريات الزجاجية المتقدمة والتكبير/التصغير بدون فقدان 4.3x مع التركيز التلقائي، تضمن هذه الكاميرا التركيز حتى على أصغر التفاصيل. علاوة على ذلك، يتمتع المستخدمون بحرية تحريك الكاميرا أفقيًا وعموديًا، مما يوفر مرونة لا مثيل لها.

أعطت شركة Logitech الأولوية للراحة وسهولة الاستخدام من خلال Logitech Reach. تتميز الكاميرا بإعداد مباشر للتوصيل والتشغيل عبر USB وهي متوافقة مع معظم أجهزة الكمبيوتر ومنصات البث، مما يسهل الوصول إليها لمجموعة واسعة من المستخدمين.

لتعزيز دخولها إلى السوق بشكل أكبر، عقدت Logitech شراكة مع منصة Indiegogo Enterprise. يتيح هذا التعاون الاستراتيجي إمكانية الوصول المبكر إلى Logitech Reach، إلى جانب الأسعار المخفضة للمستخدمين الأوائل. ومن خلال هذا النهج، تهدف Logitech إلى جمع تعليقات المستخدمين القيمة لتحسين أداء الكاميرا بشكل مستمر.

إذا كنت متشوقًا لاستكشاف أحدث عروض Logitech، Logitech Reach، فيمكنك الاشتراك للحصول على التحديثات المتعلقة بإصداره والبقاء على اطلاع بالصفقات المحتملة محدودة الوقت على موقع Logitech الرسمي.

مصادر:

– لوجيتك ريتش بيان صحفي

– موقع لوجيتك