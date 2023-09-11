Lirium تتعاون مع Galicia لدعم الوصول الرقمي إلى NFTs في الأرجنتين

أعلنت Lirium، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الوصول إلى الأصول الرقمية B2B2C، عن شراكة مع Galicia، أكبر بنك خاص في الأرجنتين، لتمكين الوصول الرقمي إلى الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). سيستخدم حل العلامة البيضاء من Lirium شبكة Polygon، وهي منصة مثبتة لبناء التطبيقات وتوسيع نطاقها على Ethereum، لتزويد عملاء Galicia بوصول سهل وسريع إلى NFTs.

تمثل هذه الشراكة خطوة أخرى في توسع Lirium في أمريكا اللاتينية، حيث تتعاون بالفعل مع شركات الخدمات المالية في العديد من البلدان. ومن خلال حل الوصول إلى الأصول الرقمية الجاهز، تهدف Lirium إلى دعم اعتماد منتجات الأصول الرقمية البديلة في المنطقة.

أعرب فيديريكو موروني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lirium، عن اعتزازه بالشراكة مع Grupo Galicia وتزويد عملائهم بإمكانية الوصول بسهولة إلى عالم NFTs. وهو يعتقد أن أمريكا اللاتينية مستعدة لاعتماد العملات المشفرة السائدة، وتوفر منصة Lirium قنوات بسيطة وسريعة وآمنة لدعم الموجة التالية من التبني.

شارك أرييل سانشيز، مدير المحفظة الاستثمارية في Banco Galicia، حماسه لجلب تكنولوجيا blockchain لعملاء البنك وتزويدهم بحلول جديدة ومبتكرة لمعاملاتهم. وشكر Lirium على دعمهم في هذا المسعى.

تعطي Lirium الأولوية للتسوية المحلية وقد أبرمت اتفاقيات مع شركاء في المنطقة لتقديم حلول B2B لمختلف حالات استخدام العملات المشفرة. توفر الشركة إشرافًا على مستوى البنك على معاملات الأصول الرقمية وتضمن الامتثال التنظيمي والأمن.

باعتبارها شركة بنية تحتية حاصلة على تراخيص أوروبية، تستفيد Lirium من خبرة مؤسسيها لتوفير حل بنية تحتية متكامل وشامل للأصول المالية الرقمية. في حين أن التركيز الأولي للشركة ينصب على أمريكا اللاتينية، فإنها تخطط للتوسع إقليميًا وبناء البنية التحتية القانونية والتكنولوجية اللازمة لتوفير الأصول الرقمية ومعاملاتها وتسويتها محليًا.

تتمتع أمريكا اللاتينية بانتشار كبير للهواتف الذكية والمحافظ الرقمية، فضلاً عن الوعي بالعملات المشفرة. تهدف Lirium إلى تلبية الطلب المتزايد على ملجأ الأصول الرقمية في المنطقة.

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مصادر:

- ليريوم ايه جي

- مسح الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو، AMI، معلومات السوق الأمريكية