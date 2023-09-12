لينا تطلق دليل الموفرين الرقميين لتسهيل نمو ممارسات الرعاية الصحية

استجابت شركة Lina، وهي شركة رائدة في مجال العمل الطبي المشترك، للطلب المتزايد على دعم تسويق الرعاية الصحية بين ممارسي الرعاية الصحية المستقلين من خلال إطلاق دليل مقدمي الخدمات الرقمي الشامل على موقعهم الإلكتروني. يعد هذا الدليل بمثابة أداة تسويقية قيمة للمساعدة في نمو الممارسات.

يحتوي الدليل على صفحات شخصية لكل ممارس لينا، كاملة مع صورة شخصية، وسيرة ذاتية، وموقع لينا، وخيارات الدفع والتأمين، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني ومعلومات الاتصال. يمكن الوصول بسهولة إلى هذه الملفات الشخصية لكل من المرضى المحتملين والحاليين.

أصبح المرضى يعتمدون بشكل متزايد على محركات البحث عندما يتعلق الأمر بحجز مواعيد الرعاية الصحية. في الواقع، وفقًا لدراسة أجرتها Google، يستخدم 77 بالمائة من المرضى محركات البحث قبل حجز المواعيد. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين حجزوا مواعيد الرعاية الصحية أجروا عمليات بحث عبر الإنترنت أكثر بثلاث مرات مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يؤكد سلوك المستهلك الموجه نحو البحث على أهمية التواجد القوي عبر الإنترنت كمقدم للرعاية الصحية. يقوم المرضى بتقييم مقدمي الخدمات المتعددين بدقة قبل اتخاذ أي إجراء، كما أن وجود دليل رقمي يبسط هذه العملية بالنسبة لهم.

تدرك راشيل بوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Lina، الاحتياجات التسويقية لمقدمي الرعاية الصحية في الممارسة الخاصة. وتقول: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول تساعد في دعم وتنمية ممارسات مقدمي الخدمات لدينا والاحتفال بالرعاية الاستثنائية التي يقدمونها للمرضى".

تشتهر لينا بتوفير المساحة والمجتمع والدعم للممارسين الصحيين المستقلين في الممارسة الخاصة. أنها توفر أجنحة مكتبية خاصة وقابلة للتخصيص ومتكاملة للممارسين في الطب والصحة العقلية والعافية. حاليًا، تدير Lina مواقع في مدينة نيويورك وأفينتورا، مع خطط لمزيد من التوسع.

يعد دليل المزودين الرقميين هذا خطوة مهمة نحو تخفيف أعباء التسويق التي يواجهها ممارسي الرعاية الصحية. فهو يبسط عملية ربط المرضى بمقدم الخدمة المناسب، مع تسليط الضوء أيضًا على مجموعة رائعة من الخدمات التي يقدمها ممارسو لينا.

مصادر:

- لينا

- دراسة جوجل

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