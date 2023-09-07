الأجهزة المنزلية الذكية: هل نستبدل الخصوصية بالراحة؟

ملخص:

بحث أجرته منظمة حقوق المستهلك ويتش؟ كشفت أن العديد من الأجهزة "الذكية" المتصلة بالإنترنت والتي توجد عادة في المنازل الحديثة تقوم بجمع وتوزيع بيانات العملاء على شركات متعددة. فحص التحليل العديد من منتجات إنترنت الأشياء مثل مكبرات الصوت وكاميرات المراقبة وأجهزة التلفاز والغسالات. وقد تبين أن هذه الأجهزة جمعت بيانات شخصية أكثر مما هو ضروري للغرض المقصود منها، مما أدى إلى مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية. تم تحديد الأسباب الرئيسية لجمع البيانات لتكون لأغراض الإعلان والتسويق. وأبرزت الدراسة أيضًا أن أنظمة التشغيل المختلفة، مثل Android وiOS، أدت إلى اختلاف طلبات البيانات من أصحاب الأجهزة الذكية. على سبيل المثال، قامت منتجات Google Nest بجمع جهات الاتصال وبيانات الموقع على Android ولكن ليس على iOS. وقد أثيرت مخاوف بشأن الإفراط في جمع البيانات بواسطة الكاميرات الذكية وأجراس الأبواب، حيث ترتبط هذه الأجهزة عادةً بأمن المنزل. تم تحديد العلامة التجارية الصينية Ezviz، المملوكة لشركة Hikvision، باعتبارها من المجرمين البارزين، حيث قامت بمشاركة البيانات مع العديد من شركات التتبع. ولوحظت مخاوف مماثلة بالنسبة لأجهزة التلفاز الذكية، التي تتتبع سلوك المستخدم لإنشاء إعلانات مستهدفة. والتي؟ دعت الدراسة إلى مزيد من الشفافية من جانب الشركات فيما يتعلق بجمع البيانات وسلطت الضوء على حاجة المستهلكين إلى أن يكونوا على دراية أفضل بالآثار المترتبة على الخصوصية.

التعاريف:

1. إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء): شبكة من الأجهزة المادية المترابطة والمدمجة مع أجهزة الاستشعار والبرمجيات وغيرها من التقنيات، مما يسمح لها بالاتصال وتبادل البيانات.

2. الخصوصية: حالة أو شرط التحرر من التطفل أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.

3. جمع البيانات: عملية جمع المعلومات وتخزينها لتحليلها واستخدامها لاحقًا.

4. الإعلان: ممارسة الترويج لمنتج أو خدمة أو مفهوم لجذب الجمهور المستهدف وإشراكه.

المصادر: أي؟