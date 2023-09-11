شاشة LG MAGNIT 4K Ultra HD: تجربة ترفيه منزلية فاخرة

ظهرت شاشة LG MAGNIT 4K Ultra HD لأول مرة في معرض CEDIA Expo 2023، حيث أبهرت الحضور بصورها المذهلة وتصميمها الأنيق. تلبي هذه الشاشة المتقدمة احتياجات أصحاب المنازل الفاخرة، وتوفر تجربة ترفيهية منزلية غامرة حقًا.

بفضل شاشته الضخمة التي يبلغ حجمها 118 بوصة، يضع LG MAGNIT نفسه في مكانة متميزة باعتباره نموذجًا فاخرًا مرغوبًا فيه في قطاع السينما المنزلية والفن الرقمي. تقع هذه الشاشة بين شاشة Micro LED السكنية LG MAGNIT مقاس 136 بوصة وتلفزيون LG SIGNATURE OLED M اللاسلكي مقاس 97 بوصة، وتوفر تجربة مشاهدة رائعة تفوق التوقعات.

نظرًا لسعره الباهظ الذي يبلغ 237,000 دولار أمريكي، يوفر LG MAGNIT إعادة إنتاج رائعة للألوان والوضوح والتباين. تضمن دقة 4K، ودرجة البكسل 0.6 مم، وتقنية LED المتطورة على اللوحة (COB) عرضًا واضحًا ونابضًا بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الشاشة بمعالجة معززة بالذكاء الاصطناعي وتعمل على منصة التلفزيون الذكية webOS سهلة الاستخدام.

إحدى الميزات البارزة في LG MAGNIT هي شاشة Micro LED. توفر هذه التقنية المبتكرة، المستندة إلى تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (DVLED) المتقدمة من LG، مصادر إضاءة فردية لكل بكسل من وحدات البكسل التي يزيد عددها عن 8 ملايين بكسل. يتيح ذلك للشاشة تحقيق اللون الأسود النقي والتباين العالي عن طريق إيقاف تشغيل وحدات البكسل في مناطق الصورة السوداء. بفضل توافق HDR 10 وHDR 10 Pro، يوفر LG MAGNIT نطاقًا ديناميكيًا محسنًا لتجربة بصرية أكثر جاذبية.

لقد أصبح تركيب LG MAGNIT مناسبًا بشكل لا يصدق لمدمجي LG MAGNIT المعتمدين. يسمح التصميم البسيط المكون من حجرتين للشاشة بإعداد سريع وفعال، متجاوزًا عملية تركيب شاشات LED المعيارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تدمج الشاشة تقنية AirPlay 2 وMiracast، مما يتيح البث اللاسلكي من أجهزة مختلفة، بما في ذلك iOS وAndroid وmacOS وWindows 10.

بفضل خيارات الاتصال الشاملة، يوفر LG MAGNIT المرونة عندما يتعلق الأمر بتوصيل الأجهزة الخارجية. يتميز بأربعة منافذ HDMI ومخرج صوت رقمي ومنفذين USB ومنفذ RS232C والمزيد. تأتي الشاشة محملة مسبقًا بتطبيقات البث الشهيرة مثل YouTube، وDisney+، وPrime Video، مما يجعل الإعداد الأولي أمرًا سهلاً.

ولإكمال تجربة الترفيه المنزلي الفاخرة، سيحتوي LG MAGNIT على أنظمة صوتية من العلامة التجارية الشهيرة Bang & Olufsen. تضمن هذه الشراكة جودة صوت استثنائية لاستكمال الصور المذهلة.

بفضل الضمان الأساسي لمدة عامين، والذي يمكن تمديده إلى 2 سنوات، يضمن LG MAGNIT أن يتمكن العملاء من الاستمتاع باستثماراتهم براحة البال.

وفي الختام، توفر شاشة LG MAGNIT 4K Ultra HD تجربة بصرية لا مثيل لها لأصحاب المنازل الفاخرة. بفضل حجمها الواسع وتقنياتها المتقدمة وعملية التثبيت السلسة والميزات الرائعة، تضع هذه الشاشة معيارًا جديدًا للترفيه المنزلي.

مصادر:

– إل جي إلكترونيكس (www.lg.com)

– معرض سيديا (www.cediaexpo.com)