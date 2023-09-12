إل جي تكشف عن تلفزيون MAGNIT Micro LED مقاس 118 بوصة

دخلت LG سوق أجهزة التلفاز Micro LED بأحدث عروضها، MAGNIT مقاس 118 بوصة. ويعد هذا التلفزيون الجديد حاليا أقرب منافس لتلفزيون سامسونج The Wall 110 بوصة، الذي سيطر على السوق منذ إطلاقه.

تتميز LG MAGNIT مقاس 118 بوصة بلوحة 4K Micro LED مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 250 شمعة ودعم HDR10 وHDR10 Pro. يتم تشغيله بواسطة معالج Alpha 9 من LG ويعمل على منصة WebOS الخاصة بالشركة. يشتمل التلفزيون أيضًا على تكامل AirPlay 2 وMiracast ومكبرات صوت بقدرة 50 واط لتجربة صوتية غامرة.

ومع ذلك، يأتي هاتف LG MAGNIT بسعر باهظ يبلغ 237,000 دولار، مما يجعله أغلى من عرض سامسونج مقاس 110 بوصة بسعر 149,999 دولارًا. ولم تعلن LG بعد عن توفر التلفزيون.

بالإضافة إلى MAGNIT، قدمت إل جي أيضًا تشكيلة LG OLED M3، والتي تتكون من ثلاثة أحجام: 77 بوصة، و83 بوصة، و97 بوصة. تتميز أجهزة تلفزيون OLED هذه بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. الميزة البارزة في OLED M3 هي حل الاتصال اللاسلكي، المعروف باسم Zero Connect box، والذي يلغي الحاجة إلى توصيل الكابلات مباشرة بالتلفزيون.

وفقًا لشركة LG، يعد OLED M3 أول تلفزيون استهلاكي يوفر نقل الفيديو والصوت في الوقت الفعلي بسرعة تصل إلى 4K و120 هرتز من خلال حل الاتصال اللاسلكي الخاص به. لم يتم الإعلان بعد عن الأسعار والتوافر لمجموعة OLED M3.

مصادر:

- تلفزيون Samsung The Wall Luxury 8K: غرفة أخبار سامسونج

– تلفزيون Micro LED مقاس 110 بوصة من The Wall: غرفة أخبار سامسونج

- إل جي تكشف النقاب عن تلفزيون MAGNIT Micro LED بحجم 118 بوصة: غرفة أخبار إل جي

- LG OLED M3: غرفة أخبار LG