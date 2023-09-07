Lexmark تتعاون مع حلول التحول الرقمي HARMAN لمشاريع إنترنت الأشياء

أعلنت شركة Lexmark، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التصوير وإنترنت الأشياء، عن شراكة جديدة مع شركة HARMAN Digital Transformation Solutions. وكجزء من هذا التعاون، ستقوم شركة HARMAN بنشر تقنية إنترنت الأشياء من Lexmark في مشاريع محددة للعملاء في مختلف الصناعات. وتهدف الشراكة إلى الجمع بين إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات العامة.

ستوفر Lexmark تقنية Optra IoT، المعروفة بقدراتها الرائدة في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، ستساهم شركة HARMAN بكفاءتها في المجال وشبكتها الواسعة من خبرات التكامل عبر المنصات والبروتوكولات الصناعية. ستقوم Lexmark وHARMAN معًا بمساعدة العملاء في تطوير أنواع جديدة من تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، بما في ذلك الصناعة 4.0 والمراقبة عن بعد لمصانع التصنيع والأجهزة الطبية والمنتجات المتصلة.

أحد العروض الأولية الناتجة عن هذه الشراكة هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف الحالات الشاذة والعيوب في المنتجات الموجودة على خط التصنيع. تحل هذه التقنية محل عمليات الفحص اليدوي كثيفة العمالة. وقد أدت الحلول المماثلة التي استخدمتها Lexmark داخليًا إلى تحسين سرعة الفحص بنسبة 40%، وتقليل الأخطاء بنسبة 99%، وتحقيق عائد إيجابي على الاستثمار في غضون ثلاثة أشهر.

وقد أعربت شركة HARMAN Digital Transformation Solutions عن ثقتها في قدرة الشراكة على تزويد العملاء بحلول إنترنت الأشياء من الدرجة الأولى. مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية والصناعة، تهدف شركة هارمان إلى الاستفادة من فريقها الموهوب لتحقيق نتائج ناجحة للعملاء.

أحد المكونات الرئيسية لتقنية إنترنت الأشياء من Lexmark هو Optra Edge، وهو نظام أساسي سهل الاستخدام يجمع بين أجهزة الحوسبة المتطورة، وبوابة إدارة قائمة على السحابة ذات تعليمات برمجية منخفضة/بدون تعليمات برمجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة المعدة مسبقًا. يتيح Optra Edge إمكانية ترجمة البيانات في الوقت الفعلي إلى إجراءات في الوقت الفعلي، مما يوفر قدرة حسابية محلية قوية دون الاعتماد فقط على السحابة.

يمثل هذا التعاون بين Lexmark وHARMAN Digital Transformation Solutions خطوة للأمام في تقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات والمؤسسات العامة.

المصادر: Lexmark، وHARMAN Digital Transformation Solutions

التعاريف:

إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء) – شبكة من الأجهزة المادية والمركبات والأشياء الأخرى المضمنة مع أجهزة الاستشعار والبرامج والاتصال لتبادل البيانات وتمكين الاتصال.

الذكاء الاصطناعي (AI) – محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة الآلات، وخاصة أنظمة الكمبيوتر، لأداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري.

الصناعة 4.0 – تكامل تقنيات التصنيع المعاصرة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المتقدمة، لإنشاء عمليات صناعية ذكية ومترابطة.

مصادر:

لكسمارك

هارمان لحلول التحول الرقمي