اللافتات الرقمية في المدارس: تعزيز المجتمع والمشاركة

أصبحت اللافتات الرقمية أداة حاسمة في المدارس لتعزيز اتصالات السلامة، وتعزيز مبادرات التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL)، وخلق شعور بالانتماء للمجتمع بين الطلاب. اتبعت إحدى الجامعات، جامعة مورافيا، نهجًا فريدًا لاستخدام اللافتات الرقمية في التعليم العالي.

تتبنى حملة "اسأل فقط" التي أطلقتها جامعة مورافيا فكرة التبسيط. وبدلاً من إغراق الطلاب بالمعلومات، تشجعهم الجامعة على الانفصال عن العالم الرقمي والمشاركة في المحادثات وجهاً لوجه. تطالب اللافتات الرقمية الطلاب بترك التكنولوجيا جانبًا للحظات والتفاعل مع الآخرين من حولهم.

يشارك كريج أندروود، مدير هندسة الصوت والفيديو في جامعة مورافيان، توصياته بشأن الاستخدام الفعال للافتات الرقمية في المدارس. ويؤكد على أهمية تعزيز مجتمع متماسك واستخدام التكنولوجيا كمنصة لتشجيع التفاعل الشخصي. تحافظ الجامعة على رسائلها قصيرة وبسيطة، باستخدام عبارة "اسأل فقط" فقط لحث الطلاب على التفاعل مع الآخرين.

لتعزيز مشاركة الطلاب بشكل أكبر، تعرض جامعة مورافيا مقابلات للطلاب وملخصات ما بعد اللعبة على لافتاتها الرقمية. من خلال عرض المحتوى ذي الصلة والجذاب، تضمن الجامعة أن الطلاب سوف ينتبهون ويتوقفون مؤقتًا للتفاعل مع شاشات العرض أثناء ممارسة روتينهم اليومي.

عند نشر المحتوى على نظام اللافتات الخاص بها، تطرح جامعة مورافيا على نفسها أسئلة مهمة: هل هو قصير؟ هل هي ذات صلة؟ هل سيجذب انتباه الطلاب؟ تساعد هذه الاعتبارات على ضمان أن اللافتات الرقمية تشرك الطلاب بشكل فعال وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

تستمر اللافتات الرقمية في المدارس في لعب دور حاسم في خلق بيئة تعليمية آمنة وجذابة. ومن خلال اتباع نهج فريد مثل جامعة مورافيا، يمكن للمدارس استخدام التكنولوجيا لتشجيع التفاعلات الشخصية وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين طلابها.

التعاريف:

1. اللافتات الرقمية: شكل من أشكال العرض الإلكتروني يستخدم تقنيات مثل شاشات الكريستال السائل ومصابيح LED والإسقاط لعرض المحتوى في الأماكن العامة المختلفة.

2. التعلم الاجتماعي العاطفي (SEL): العملية التي من خلالها يقوم الأفراد بتطوير المهارات اللازمة لفهم وإدارة العواطف، وإقامة علاقات إيجابية، واتخاذ قرارات مسؤولة.

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