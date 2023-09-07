Samsung Galaxy S24 Ultra: أحدث التسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية

يثير هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra القادم الكثير من الضجة، وقد أضاف المسرب Yogesh Brar إلى التكهنات من خلال مشاركة قائمة بالمواصفات الرئيسية. وفي حين أن بعض التسريبات تؤكد التقارير السابقة، إلا أن هناك أيضًا بعض المفاجآت.

إحدى الميزات البارزة هي استخدام إطار من التيتانيوم، مستوحى من خيارات تصميم Apple. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يكون للتغيير في المادة تأثير كبير على الوزن. في الواقع، يُشاع أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيكون أخف وزنًا بمقدار 1 جرام من سابقه، حيث يصل وزنه إلى 233 جرامًا. وهذا على النقيض من طرازات iPhone Pro، التي ستكون أخف وزنًا بسبب التحول من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم.

فيما يتعلق بالمعالجات، بينما كانت هناك تقارير عن عودة Exynos، يبدو أن Galaxy S24 Ultra سيستخدم حصريًا مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3. ومن المتوقع أن يكون هذا هو الإصدار "for Galaxy" من المعالج، مع قدرات معززة.

يقال إن شاشة S24 Ultra عبارة عن لوحة LTPO AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD +. هناك شائعات عن التحول إلى التصميم المسطح، ومن المتوقع أن تكون الشاشة مشرقة بشكل استثنائي، مع سطوع يصل إلى 2,200 شمعة في المتر المربع.

سيتلقى نظام الكاميرا في S24 Ultra ترقيات كبيرة. يُشاع أنه يحتوي على مستشعر جديد بدقة 200 ميجابكسل، يُعرف باسم HP25X. بينما يظل حجم المستشعر كما هو عند 1/1.3″، فمن المتوقع حدوث تحسينات في تقنية التركيز التلقائي وتقنية تجميع وحدات البكسل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز الكاميرا المقربة 3x بمستشعر جديد بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر إمكانات محسنة. ومع ذلك، قد لا تتلقى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل ترقيات. ستحتفظ وحدة المنظار بمستشعرها بدقة 10 ميجابكسل.

على عكس الشائعات السابقة، من المتوقع الآن أن يحتفظ هاتف S24 Ultra ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 45 وات، بدلاً من الشحن المتوقع بقوة 65 وات.

في حين أن هذه التسريبات تقدم رؤى مثيرة حول هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، فمن المهم ملاحظة أن إصدار سلسلة S24 لا يزال على بعد عدة أشهر، ومن المتوقع ظهور المزيد من الشائعات الموثوقة مع اقتراب موعد الإطلاق.

مصادر:

- يوغيش برار - متسرب

– عبر – المصدر الأصلي