أكثر من 50 ابتكارًا ستشكل مستقبل صناعة البيع بالتجزئة

وفقًا لـ GlobalData's Technology Foresights، سيتم تشكيل مستقبل صناعة البيع بالتجزئة من خلال أكثر من 50 مجالًا للابتكار. تتبع هذه الابتكارات منحنى على شكل حرف S، بدءًا من الظهور المبكر، ثم تسريع تبنيها، قبل أن تستقر أخيرًا وتصل إلى مرحلة النضج. ومن الضروري تحديد مكان الابتكارات على هذا المنحنى لفهم المستوى الحالي لاعتمادها ومسارها المستقبلي.

في مرحلة الابتكار الناشئة، تكتسب التقنيات الثورية مثل التصنيع الرقمي حسب الطلب، وتحسين المخطط التخطيطي، والتسوق بمساعدة الواقع المعزز، المزيد من الاهتمام. ولا تزال هذه التقنيات في مراحلها الأولى من التطبيق ويجب مراقبتها عن كثب. ومن ناحية أخرى، فإن مجالات الابتكار المتسارعة مثل التخصيص القائم على الموقع، ودفاتر البحث المخصصة، والدفع الذاتي تشهد اعتمادًا ثابتًا. أخيرًا، أصبحت مجالات الابتكار الناضجة مثل المساعدة في التسوق داخل المتجر وتخصيص اللافتات الرقمية راسخة الآن في الصناعة.

أحد مجالات الابتكار الرئيسية في مجال البيع بالتجزئة هو التصنيع الرقمي حسب الطلب. تستخدم هذه الممارسة تقنيات مثل التصميم بمساعدة الكمبيوتر والطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الفردية. يعمل التصنيع الرقمي حسب الطلب على تحسين سير العمل ويلغي الحاجة إلى الأدوات أو القوالب التقليدية. يكشف تحليل GlobalData أن هناك أكثر من 3 شركة تشارك في تطوير وتطبيق التصنيع الرقمي حسب الطلب، بما في ذلك بائعي التكنولوجيا وشركات البيع بالتجزئة القائمة والشركات الناشئة.

ومن بين الشركات الرائدة في مجال تقديم براءات الاختراع في مجال التصنيع الرقمي حسب الطلب، شركة Levi Strauss وCarl Zeiss Stiftung وBest Apps وeBay. تعتبر هذه الشركات رائدة في استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجارب العملاء. على سبيل المثال، أنشأ ليفي شتراوس منفذًا منبثقًا في ميامي يتميز بسمات مستقبلية ويسمح للمتسوقين بتخصيص بنطلون الجينز الخاص بهم، مع اكتمال التصميم في 90 دقيقة فقط.

يوفر التصنيع الرقمي حسب الطلب المرونة لتجار التجزئة، مما يساعدهم على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن خلال استخدام أحدث التقنيات لتصنيع منتجات مخصصة، يمكن لتجار التجزئة تقديم رضا فائق وإشراك العملاء على مستوى أعمق. إن شركات مثل Global Technology Services، وMeta Platforms، وAccenture هي الرائدة من حيث تنوع التطبيقات، في حين أن Carl Zeiss Stiftung، وCoupang، وLevi Strauss تتمتع بأعلى مدى جغرافي.

للحصول على فهم أعمق للمواضيع والتقنيات الرئيسية التي تعطل صناعة البيع بالتجزئة، يمكنك الوصول إلى أحدث تقرير بحثي موضوعي من GlobalData حول البيع بالتجزئة. تعد تحليلات براءات الاختراع الخاصة بـ GlobalData المصدر الرئيسي لمعلومات الصناعة، حيث توفر البيانات والأبحاث والتحليلات حول طلبات براءات الاختراع والمنح من جميع أنحاء العالم.

مصادر:

- الرؤى التكنولوجية لشركة GlobalData

– تحليلات براءات الاختراع لشركة GlobalData