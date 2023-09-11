ميزة الدفع غير النقدي الجديدة تثير المخاوف بشأن الخصوصية

أثارت ميزة الدفع غير النقدي الجديدة التي قدمتها سامسونج مخاوف بشأن الخصوصية بين بعض المستخدمين. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء عمليات الدفع باستخدام أجهزة سامسونج الخاصة بهم، مثل الهواتف أو الساعات، مما يلغي الحاجة إلى حمل الأموال أو البطاقات المادية. وفي حين أن هذا قد يكون مناسبًا للبعض، إلا أن البعض الآخر يشعر بالقلق بشأن الآثار المحتملة على الخصوصية.

وأعرب بعض المستخدمين عن عدم مبالاتهم تجاه هذه الميزة، مشيرين إلى أنهم كمستخدمين نقديين لا يملكون أجهزة سامسونج، فهي غير ذات صلة بالنسبة لهم. كما شككوا في الحاجة إلى سياسة خصوصية للأموال نفسها. ومع ذلك، هناك من يجد الوضع مسليًا، معتقدًا أن سامسونج ستعالج على الأرجح أي مخاوف تتعلق بالخصوصية من خلال التصحيح في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، هناك أفراد لديهم مخاوف بشأن أمان إجراء الدفعات من خلال الأجهزة الإلكترونية. إنهم يفضلون الطريقة التقليدية للدفع بالبطاقة، مشيرين إلى تجربة سابقة في التعرض للسرقة كسبب لاختيارهم. إنهم يفضلون سحب بطاقتهم وتمريرها على المنضدة، بدلاً من الاعتماد على الأدوات الإلكترونية.

على الرغم من وجود آراء متضاربة بشأن ميزة الدفع غير النقدي الجديدة، إلا أنها أثارت بالتأكيد نقاشًا بين المستخدمين. تسلط المخاوف المثارة الضوء على أهمية الخصوصية والأمان عندما يتعلق الأمر بإجراء الدفعات الإلكترونية.

مصادر:

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التعاريف:

– الدفع غير النقدي: طريقة لإجراء الدفعات إلكترونيًا، دون استخدام النقد المادي.

– الخصوصية: الحق في الحفاظ على المعلومات والأنشطة الشخصية محمية من الوصول أو التطفل غير المصرح به.

– الأمن: الإجراءات المتخذة لحماية الأفراد ومعلوماتهم من التهديدات أو المخاطر.