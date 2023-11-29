الكشف عن المخاطر الخفية في حديقة يلوستون الوطنية

سلطت دراسة رائدة حديثة الضوء على بعض المخاطر الجيولوجية التي لم تكن معروفة من قبل والتي تكمن في المناطق الشمالية من حديقة يلوستون الوطنية. استخدمت الدراسة تقنية مبتكرة تسمى الكشف عن الضوء والمدى (ليدار) للكشف عن الميزات المخفية والأخطاء النشطة التي يمكن أن تشكل تهديدات زلزالية كبيرة للمجتمعات المجاورة. أحدث نظام Lidar، الذي يتضمن استخدام أجهزة استشعار ليزر مثبتة على الطائرات أو الطائرات بدون طيار، ثورة في المجالات العلمية مثل علم الآثار والجيولوجيا من خلال توفير رؤية تفصيلية للمناظر الطبيعية التي عادة ما يتعذر الوصول إليها أو المخفية.

استخدم العلماء، بقيادة يان جافيلو من مكتب المناجم والجيولوجيا في مونتانا، تقنية الليدار للكشف عن صدوع الصدع - وهي علامات مرئية للزلازل الماضية - تمتد لأكثر من 33 ميلاً في الضواحي الشمالية لمنتزه يلوستون الوطني. ويعتقد أن هذه الصدوع قد نتجت عن زلازل سابقة بلغت قوتها 6.5 أو أكبر. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مسوحات الليدار عن فجوات في الأرض مرتبطة بأنظمة الصدع الممتدة إلى داخل الحديقة.

في حين أن متنزه يلوستون الوطني يشتهر بالبركان العملاق وينابيع المياه الساخنة النشطة، فقد مكنت تقنية الليدار العلماء من فهم تهديد الزلازل الذي يواجه المجتمعات المحيطة بشكل أفضل مثل وادي بارادايس في مونتانا. شهدت المنطقة زلزالًا مدمرًا بلغت قوته 7.3 درجة في عام 1959، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والانهيارات الأرضية الكارثية. بعد الزلزال، تأثرت العديد من المعالم الحرارية المائية في يلوستون، بما في ذلك السخانات.

وستمكن بيانات الليدار التي تم جمعها الجيولوجيين من إجراء مزيد من التحليل للعيوب، بما في ذلك دراسة الأساس الصخري وتتبع التغيرات في المناظر الطبيعية مع مرور الوقت. ومن خلال فهم تاريخ الزلازل في المنطقة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للمخاطر المستقبلية وإجراء تنبؤات مستنيرة حول حجم وتأثير الأحداث الزلزالية المحتملة.

علاوة على ذلك، توفر تقنية الليدار فرصًا لدراسة العلاقة بين النشاط الزلزالي في يلوستون والظواهر الحرارية الأرضية والبركانية في المتنزه. يعد هذا الفهم الشامل أمرًا بالغ الأهمية في فهم النظم البيئية المترابطة داخل حديقة يلوستون الوطنية.

ومع استمرار تقدم تكنولوجيا الليدار، فإنها تَعِد بفتح إمكانيات جديدة لمختلف المجالات العلمية، بدءًا من الوقاية من الفيضانات إلى إدارة الغابات وعلم البراكين. إن ثروة البيانات التي تم جمعها من خلال مسوحات الليدار ستؤدي بلا شك إلى مزيد من الاكتشافات وفهم أعمق للأرض والمخاطر المرتبطة بها. ومن خلال هذه المعرفة، يمكن للعلماء المساهمة في تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المحتملة التي تواجهها المجتمعات المحيطة وتعزيز الاستعداد للزلازل المستقبلية في متنزه يلوستون الوطني.

الأسئلة المتكررة

ما هو الليدار؟

يرمز Lidar إلى كشف الضوء والمدى. ويتضمن ذلك استخدام أجهزة استشعار الليزر لترتد نبضات الضوء من الأسطح لاكتشاف الميزات ورسم معالمها.

ما هي الندبات خطأ؟

منحدرات الصدع هي شقوق في الأرض تعتبر دليلاً على الزلازل الماضية.

ما أهمية الليدار للجيولوجيين؟

يوفر Lidar صورًا تفصيلية عالية الدقة للمناظر الطبيعية التي كانت محجوبة أو لا يمكن الوصول إليها في السابق. تتيح هذه التقنية للجيولوجيين تحديد الميزات المخفية وفهم المخاطر الجيولوجية بشكل أفضل.

ما أهمية هذا البحث بالنسبة لمنتزه يلوستون الوطني؟

وسلط البحث الضوء على وجود صدوع نشطة وتهديدات محتملة بالزلازل في الجزء الشمالي من متنزه يلوستون الوطني. تعتبر هذه المعرفة حيوية لتقييم وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المجاورة.

كيف يساعد الليدار في دراسة الأحداث الزلزالية في يلوستون؟

تساعد بيانات Lidar الجيولوجيين على تحليل العيوب وفحص الصخور الأساسية وتتبع التغيرات في المناظر الطبيعية بمرور الوقت. هذه المعلومات ضرورية للتنبؤ بحجم وتأثير الزلازل المستقبلية في المنطقة.