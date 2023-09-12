تركز La-Z-Boy على التركيز على العملاء لتظل قادرة على المنافسة

قامت La-Z-Boy، العلامة التجارية الشهيرة للأثاث، بتعيين Jorge Calvachi كمدير للرؤى لتأسيس وظيفة رؤى المستهلك لأول مرة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 100 عام. يعتقد كالفاتشي أن الميزة التنافسية الجديدة في أي صناعة، بما في ذلك الأثاث، هي التركيز على المستهلك.

أحد التحديات التي تواجهها La-Z-Boy هو أن لديها نقاط اتصال متعددة مع المستهلكين من خلال قنوات مختلفة، وعادةً ما تكون تجربة العملاء مختلطة. وجدت كالفاتشي أن المستهلكين يستغرقون وقتًا أطول لإجراء عملية شراء الأثاث، حيث يعد التصفح عبر الإنترنت متبوعًا باختبار الراحة في المتجر جزءًا مهمًا من الرحلة. ومع ذلك، فإن التجارب بين الرقمية وداخل المتجر لم تكن متسقة.

ولمواجهة هذا التحدي، تقوم كالفاتشي بإنشاء مركز لتجربة العملاء بمساعدة InMoment، وهي شركة لتجربة العملاء. سيقومون بتجميع البيانات من القنوات الرقمية كنقطة بداية ودمج البيانات تدريجياً من نقاط الاتصال الأخرى. الهدف هو الحصول على رؤية شاملة لرحلة العميل لاتخاذ قرارات تنظيمية أفضل.

على الرغم من أن التنفيذ الفني قد لا يكون صعبًا، إلا أن تحفيز اعتماد الحل داخل منظمة راسخة يمثل التحدي الحقيقي. تركز Calvachi وInMoment على الحصول على موافقة أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ الناجح.

المقياس النهائي لنجاح La-Z-Boy هو توفير تجربة كاملة للعميل، بدلاً من التركيز فقط على التحويلات ونمو الإيرادات.

مصادر:

– مارتك اليوم