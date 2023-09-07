الرحلة المضطربة لمركبة الهبوط القمرية اليابانية

كشفت محاولة الهبوط الفاشلة الأخيرة لمركبة الهبوط اليابانية على سطح القمر، Hakuto-R، عن سلسلة من التحديات المالية والتكنولوجية والشركات التي ابتليت بها المشروع الطموح. تهدف شركة Ispace، الشركة الناشئة التي تقف وراء مركبة الهبوط، إلى أن تصبح أول مؤسسة من القطاع الخاص تنجح في هبوط مركبة فضائية على سطح القمر. ومع ذلك، ساهمت المشكلات الفنية، وارتفاع معدل دوران المهندسين، والضغط من المساهمين والمقرضين وشركاء الأعمال في الفشل.

استعادت البعثات إلى القمر شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث تخطط العديد من الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك وإسرائيل، لبعثاتها القمرية الخاصة. أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تنجح في هبوط مسبار على القمر الشهر الماضي. رأت اليابان في Ispace فرصة للانضمام إلى رابطة مستكشفي القمر.

قامت شركة Ispace، التي قامت بتسويق نفسها كمشغل ديناميكي للقطاع الخاص، بجمع تمويل كبير من المستثمرين، بما في ذلك شركة Innovation Network Corporation of Japan المدعومة من الدولة وصاحب رأس المال الاستثماري المؤثر Tohru Akaura. ومع ذلك، فإن تمويل مشاريع الفضاء التجارية آخذ في الانخفاض، مما تسبب في مخاوف بين موظفي آي سبيس بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على أعمالها وجذب المزيد من الاستثمارات.

بدأ مؤسس شركة Ispace، تاكيشي هاكامادا، الشركة في عام 2010 وجمع 90.2 مليون دولار في أواخر عام 2017. ركزت الشركة في البداية على بناء مركبة جوالة، ثم حولت الشركة تركيزها لاحقًا إلى تطوير مركبة هبوط للتسليم على القمر. وعلى الرغم من محاولة الهبوط الفاشلة، استمرت أسهم Ispace في التداول بأكثر من ستة أضعاف سعر إدراجها.

كشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز عن بيئة عمل سامة داخل شركة Ispace، حيث لم يكن الفشل مسموحًا به، ويُزعم أن المخاوف التكنولوجية تم إهمالها بسبب ضغوط أصحاب المصلحة. وكان معدل دوران المهندسين مرتفعًا بشكل مثير للقلق، حيث غادرت فرق كاملة الشركة في وقت واحد.

لا يزال مستقبل Ispace ومساعيها لاستكشاف القمر غير مؤكد. وتدرك الشركة أهمية التسويق والتمويل لتحقيق استدامتها، لكنها لم تثبت بعد قدرتها على توليد الإيرادات وجذب المستثمرين.

المصادر: فايننشال تايمز