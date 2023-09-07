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إدانة رجل ياباني بانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر عن طريق تحميل مقاطع فيديو للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
إدانة رجل ياباني بانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر عن طريق تحميل مقاطع فيديو للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو

حكمت محكمة يابانية مؤخرًا على رجل بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها مليون ين لانتهاكه قانون حقوق الطبع والنشر. أُدين شينوبو يوشيدا، وهو رجل يبلغ من العمر 1 عامًا، بتحميل مقاطع فيديو وملخصات لعروض الأنمي دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق. تم تقديم الشكوى ضد يوشيدا من قبل جمعية توزيع المحتوى عبر البحار (CODA)، وهي مجموعة تجارية يابانية لمكافحة القرصنة.

تنتهك تصرفات يوشيدا القانون الياباني الذي يحظر تحقيق الدخل من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر دون تصريح. لقد قام بتحميل مقاطع فيديو اللعب للرواية المرئية Steins;Gate: My Darling's Embrace في عام 2019، إلى جانب مقاطع فيديو تلخص حلقات عروض الرسوم المتحركة Spy × Family وSteins;Gate. ومن خلال تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو هذه، تمكن يوشيدا من تحقيق إيرادات إعلانية من خلال انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وجادل الادعاء بأن تصرفات يوشيدا كانت ضارة وقوضت جهود إنتاج المحتوى. وزعموا أن مقاطع الفيديو الخاصة به، التي تكثف وتفسد حلقات الأنمي، بالإضافة إلى طريقة اللعب من رواية مرئية، من شأنها أن تثني المستهلكين عن إنفاق الأموال على هذه الأشكال من الوسائط.

تمثل هذه الإدانة المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه القضية في اليابان. وفقًا لـ CODA، اعترف يوشيدا بمعرفته بأن أفعاله كانت غير قانونية. وأوضح أثناء المحاكمة أنه يريد أن يرى أحد ما صنعه كجزء من هوايته.

وتسلط القضية الضوء على أهمية احترام قوانين حقوق الطبع والنشر والحصول على الأذونات المناسبة عند استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. إن تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو دون إذن لا يعد انتهاكًا لهذه القوانين فحسب، بل يضر أيضًا بمنشئي المحتوى والصناعة ككل.

مصادر:
– أش باريش، مراسل أعمال وثقافة ألعاب الفيديو، كوتاكو
- صحيفة اساهي شيمبون اليابانية

By مامفو بريشيا

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