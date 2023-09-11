تقترح هيئة الخدمات المالية اليابانية تغييرات ضريبية لشركات الأصول الرقمية

اقترحت وكالة الخدمات المالية (FSA)، وهي الهيئة التنظيمية المالية في اليابان، عدة تغييرات على قانون الضرائب من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة لاعتماد تقنية بلوكتشين. أحد المقترحات الرئيسية هو إزالة ضريبة "المكاسب غير المحققة" في نهاية العام على الأصول الرقمية للشركات المحلية.

حاليًا، يُطلب من الكيانات القانونية في اليابان دفع ضرائب على الزيادة في قيمة أصولها الرقمية، حتى لو لم يتم تحويل تلك الأصول إلى عملة ورقية. وهذا على النقيض من العديد من الولايات القضائية الأخرى، حيث يتم فرض ضرائب على الشركات فقط عندما تبيع أو تستبدل الأصول الرقمية بالعملات الورقية.

ويهدف اقتراح هيئة الخدمات المالية إلى إعفاء الشركات المحلية من عبء هذه الضريبة السنوية على المكاسب غير المحققة. ومن خلال القيام بذلك، تأمل الوكالة في تحفيز المزيد من الشركات على الاستثمار في قطاعي الأصول الرقمية والبلوكتشين.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات الإصلاح الضريبي من المدافعين عن الأصول الرقمية في اليابان. تدعو جمعية بلوكتشين اليابانية (JBA)، وهي مجموعة ضغط غير حكومية، إلى إجراء تغييرات لتخفيف العبء الضريبي على صناعة الأصول الرقمية المحلية. واقترحوا ثلاثة تغييرات رئيسية، يتوافق أحدها مع اقتراح هيئة الخدمات المالية بإلغاء ضريبة الأرباح غير المحققة في نهاية العام على الشركات التي تمتلك أصولًا رقمية.

ومن المرجح أن يحظى هذا الاقتراح المقدم من هيئة الخدمات المالية بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وكذلك رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي أعرب عن التزام حكومته بدعم قطاعي Web3 و blockchain.

يعكس هذا التحرك نحو الإصلاحات الضريبية لشركات الأصول الرقمية في اليابان اعتراف الحكومة بأهمية تقنية blockchain ورغبتها في خلق بيئة أكثر ملاءمة لاعتمادها.

مصادر:

– وكالة الخدمات المالية (FSA)

– جمعية Blockchain اليابانية (JBA)

– وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة