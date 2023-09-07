مخططات البرامج اليابانية: Pikmin 4 يحتل المركز الأول مرة أخرى

تم إصدار أحدث المخططات الفيزيائية اليابانية من Famitsu، والتي تكشف عن الألعاب الأكثر مبيعًا في البلاد. مرة أخرى، Pikmin 4 استحوذت على المركز الأول ببيع 34,240 نسخة. يستمر عنوان Nintendo Switch هذا في السيطرة على الترتيب، مما دفع الفائزين في الأسبوع الماضي، Armored Core VI: Fires of Rubicon، إلى المركزين الثاني والرابع على PlayStation 5 و4 على التوالي.

تشمل الإدخالات البارزة الأخرى في المراكز العشرة الأولى دموع المملكة في المركز الخامس و ماريو بارتي سوبرستارز في المركز التاسع. ومن الجدير بالذكر أن الألعاب المفضلة دائمًا مثل Mario Kart 8 Deluxe وMinecraft وPokemon Scarlet وViolet تستمر في البيع بشكل جيد.

فيما يتعلق بالأجهزة، يظل طراز Switch OLED هو النظام الأكثر مبيعًا، حيث تم نقل 63,305 وحدة أخرى في الأسبوع الماضي. يتبع PlayStation 5 المركز الثاني بفارق كبير حيث تم بيع 48,588 وحدة. ويحتل جهاز Switch Lite المركز الثالث ضمن عائلة Switch، بينما يأتي طراز OG Switch في المركز الرابع.

تظهر أيضًا أجهزة Xbox Series S وPlayStation 5 Digital Edition وXbox Series X على الرسم البياني، وإن كان ذلك بأرقام مبيعات أقل. أخيرًا، تمكنت سيارة 2DS LL الجديدة من بيع 37 وحدة هذا الأسبوع.

بشكل عام، توضح الرسوم البيانية لهذا الأسبوع الشعبية المستمرة لعناوين Nintendo Switch في اليابان، مع تأمين Pikmin 4 مكانتها في القمة مرة أخرى.