كوالكوم توفر أجهزة مودم Snapdragon 5G للهواتف الذكية المستقبلية من Apple

توصلت شركة Qualcomm الموردة لشرائح الهواتف المحمولة إلى اتفاق مع شركة Apple العملاقة للتكنولوجيا لتزويد أنظمة Snapdragon 5G Modem RF للهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها بين عامي 2024 و2026. وتأتي هذه الشراكة في وقت تواجه فيه Apple تحديات في الصين وتهدف إلى تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها في مناطق أخرى . وعلى الرغم من أن شركة كوالكوم لم تكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وتعتمد هذه الاتفاقية الجديدة على صفقة سابقة موقعة بين كوالكوم وأبل في عام 2019، والتي حسمت معركة قانونية بين الشركتين. وبحسب رويترز، سيتم إبرام اتفاقية التوريد من تلك الصفقة هذا العام. وهذا يعني أن أجهزة iPhone القادمة التي ستعلن عنها شركة Apple ستكون آخر الأجهزة التي سيتم إصدارها بموجب الاتفاقية السابقة.

يعد التعاون بين كوالكوم وأبل أمرًا مهمًا في صناعة الرقائق، حيث تعد شركة كوالكوم شركة رائدة في مجال توفير شرائح الهواتف المحمولة، بينما تتمتع شركة أبل بحضور كبير في سوق الهواتف الذكية. ويقدر محللو UBS أن شركة Qualcomm كسبت ما يقرب من 7.26 مليار دولار من خلال توفير الرقائق لشركة Apple في عام 2022.

من خلال تأمين توريد أنظمة Snapdragon 5G Modem RF من شركة Qualcomm، تهدف Apple إلى دمج تقنية 5G المتطورة في نماذج هواتفها الذكية المستقبلية. توفر أنظمة Snapdragon 5G Modem RF ميزات وأداء متقدم، مما يسمح لشركة Apple بتوفير اتصال محسّن وسرعات بيانات أسرع لمستخدميها.

بشكل عام، تعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة كوالكوم كلاعب رئيسي في صناعة شرائح الهاتف المحمول وتضمن وصول أبل إلى تكنولوجيا الرقائق المتقدمة لإصداراتها الذكية القادمة.

مصادر:

– رويترز (URL: [المقال المصدر])