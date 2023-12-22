العمل المستمر والمعالم الهامة في محطة الفضاء الدولية

ملخص: بينما تحتفل محطة الفضاء الدولية (ISS) بمرور 25 عامًا على وجودها في المدار خلال الربع الأخير من عام 2023، واصل طاقم إكسبيديشن 70 مهامه وتجاربه المهمة. تم إجراء العديد من عمليات السير في الفضاء، ووصلت مركبات الشحن الفضائية وغادرت المحطة. وتضمنت المعالم الجديرة بالذكر تركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي، وإطلاق قمر صناعي نانوي لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي، وفحص مشعاع احتياطي خارجي. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات استبدال المعدات والتحضير للتركيبات المستقبلية.

أثناء سير في الفضاء الروسي، أكمل رائدا الفضاء أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بنجاح مهام مختلفة على مدى سبع ساعات و41 دقيقة. بعد ذلك، أجرى رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا عملية سير في الفضاء لاستبدال مجموعة المحامل وتكوين كابل يتداخل مع الكاميرا. تم تأجيل الإزالة المخططة لصندوق إلكترونيات الاتصالات إلى السير في الفضاء في المستقبل بسبب ضيق الوقت.

على الرغم من فقدان حقيبة أدوات عن طريق الخطأ أثناء إحدى عمليات السير في الفضاء، إلا أن خطر إعادة الاتصال بالمحطة كان منخفضًا، مما يضمن سلامة الطاقم ومحطة الفضاء الدولية. للمضي قدمًا، تم إجراء مناورات إعادة التشغيل للتحضير لوصول مهمة الشحن MS-25 في ديسمبر.

نجح إطلاق CRS-29، وهو مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX، في توصيل الإمدادات وهدايا العطلات والتجارب العلمية المختلفة إلى محطة الفضاء الدولية. وشملت التجارب البارزة العرض التوضيحي للاتصالات بالليزر ILLUMA-T، وتجربة الموجات الجوية، ودراسة غاوتشو لونج، ودراسة الغشاء المائي 29.

وشهدت نهاية شهر نوفمبر مغادرة المركبة الفضائية Progress MS-23 ووصول المركبة الفضائية Progress MS-25 لاحقًا. قدمت سفينة التقدم MS-25، التي التحمت يدويًا بمحطة الفضاء الدولية بعد حدوث خلل في نظام الالتقاء الآلي، تجهيزات مهمة لطاقم إكسبيديشن 70.

يُظهر العمل المستمر والمعالم البارزة في محطة الفضاء الدولية التفاني المستمر في البحث العلمي والصيانة والتحسينات اللازمة للبعثات الفضائية طويلة الأمد. ومع استمرار محطة الفضاء الدولية في مدارها حول الأرض، تساهم هذه الجهود في فهمنا لاستكشاف الفضاء وتمهيد الطريق للتقدم المستقبلي في تكنولوجيا الفضاء.