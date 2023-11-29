رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يراقبون عرضًا جويًا مذهلاً

حظي رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بمشهد مذهل عندما شهدوا عودة مركبة الشحن الفضائية الروسية Progress MS-23 إلى الغلاف الجوي للأرض. على الرغم من أنه أمر روتيني بالنسبة لسفن الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام، فقد وفر هذا الحدث مقعدًا في الصف الأمامي لما لا يمكن وصفه إلا بأنه "ألعاب نارية" جوية نادرة.

غادرت المركبة الفضائية Progress MS-23 محطة الفضاء الدولية حاملة حمولة من المعدات القديمة والنفايات المنزلية. بعد أربع ساعات فقط من الانفصال، تمكنت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، من تحديد موقع المركبة الفضائية العائدة والتقاط صور مذهلة لها أثناء احتراقها في الغلاف الجوي للأرض. وقد ذكّر العرض، الذي استمر بضع دقائق فقط، مقبلي بعرض للألعاب النارية، خاصة عندما تحطمت المركبة الفضائية.

وبينما تم حرق معظم المركبة الفضائية ومحتوياتها على ارتفاعات عالية فوق الأرض، سقط بعض الحطام في المحيط الهادئ. يتم اتباع هذه الممارسة القياسية مع سفن الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام التي تغادر محطة الفضاء الدولية، مثل كبسولة التقدم الروسية ومركبة Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman. يتم التخلص من هذه المركبات بشكل روتيني في الغلاف الجوي بعد الانتهاء من تسليم إمداداتها وإفساح المجال للشحنات الجديدة.

في المقابل، فإن كبسولة Dragon's Dragon، وهي المركبة الفضائية الثالثة المستخدمة لنقل البضائع، قادرة على العودة إلى المنزل من أجل الهبوط الآمن وإعادة الاستخدام في المستقبل. يسلط هذا التمييز الضوء على التقدم المستمر في تكنولوجيا الفضاء والجهود المبذولة لجعل استكشاف الفضاء أكثر استدامة.

ويعد هذا الحدث بمثابة تذكير بالإنجازات المذهلة التي تحققت من خلال التعاون الدولي والتقدم الدائم في استكشاف الفضاء. بينما يواصل رواد الفضاء عملهم المهم في محطة الفضاء الدولية، فمن المؤكد أن المزيد من اللحظات المذهلة ستأتي.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا كانت تحمل سفينة الشحن الفضائية؟

ج: كانت مركبة الشحن الفضائية الروسية Progress MS-23 تحمل معدات قديمة ونفايات منزلية.

س: ماذا يحدث لمركبات الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام بعد مغادرتها محطة الفضاء الدولية؟

ج: يتم التخلص من مركبات الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام، مثل كبسولة "Progress" الروسية ومركبة "Cygnus" التابعة لشركة Northrop Grumman، في الغلاف الجوي للأرض.

س: هل يمكن إعادة استخدام كبسولة SpaceX Dragon؟

ج: نعم، تم تصميم كبسولة SpaceX Dragon من أجل الهبوط الآمن وإعادة الاستخدام في المستقبل.

س: ماذا شاهد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية أثناء عودة المركبة الفضائية؟

ج: لاحظ رواد الفضاء عرضًا مذهلاً يشبه الألعاب النارية عندما تحطمت المركبة الفضائية في الغلاف الجوي للأرض.