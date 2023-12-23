الهند تضع نصب أعينها إطلاق محطتها الفضائية الخاصة بحلول عام 2028

من المقرر أن تصل جهود استكشاف الفضاء الهندية إلى آفاق جديدة حيث أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن خطط لإطلاق أول محطة فضائية دولية لها بحلول عام 2028. وقد كشف رئيس ISRO إس سومناث عن المشروع الطموح خلال حدث أقيم مؤخرًا في أحمد آباد.

وعلى عكس المحطات الفضائية الحالية مثل محطة الفضاء الدولية (ISS)، فإن محطة الفضاء الهندية، والتي ستسمى محطة بهارات الفضائية، سوف تزن حوالي 8 أطنان وستكون آلية بالكامل. يمثل هذا التطور علامة بارزة في برنامج الفضاء الهندي ويعرض القدرات المتنامية للبلاد في مجال استكشاف الفضاء.

ولدعم هذا المسعى، تعمل ISRO أيضًا على تطوير صاروخ جديد ستكون له قدرة حمولة تصل إلى 1,215 طنًا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسعة الحالية البالغة 10 أطنان. لن تتيح تقنية الصواريخ المحسنة هذه إطلاق محطة بهارات الفضائية فحسب، بل ستضع أيضًا الأساس لمهام ISRO المستقبلية، بما في ذلك المهام الفضائية المأهولة المخطط لها في عام 2035.

بالإضافة إلى مشروع المحطة الفضائية، قدم رئيس مجلس الإدارة إس سومناث أيضًا تحديثًا حول مهمة Aditya L-1، والتي تهدف إلى دراسة الغلاف الجوي الشمسي. من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية Aditya إلى النقطة L-1، وهي موقع بين الشمس والأرض، في 6 يناير. وستوفر هذه المهمة رؤى قيمة حول ديناميكيات الشمس وتأثيراتها على الحياة على الأرض.

يعد إطلاق محطة الفضاء الهندية بمثابة شهادة على تفاني البلاد في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي. ومن خلال توسيع قدراتها في الفضاء، تستعد الهند للعب دور أكثر أهمية في البعثات الفضائية الدولية والمساهمة في فهمنا للكون.

يسلط تطوير محطة بهارات الفضائية ومهمة Aditya L-1 الضوء على التزام الهند بدفع حدود البحث العلمي والاستكشاف. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن هذه المساعي ستمهد بلا شك الطريق لمزيد من الاكتشافات الفضائية والتقدم التكنولوجي في السنوات القادمة.