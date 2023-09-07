أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل ينفذ حل علم الأمراض الرقمي من Sectra

قررت شركة كلاليت للخدمات الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية في إسرائيل، الاستفادة من حل Sectra لعلم الأمراض الرقمي لتعزيز قدراتها التشخيصية وتبسيط التعاون بين علماء الأمراض. ويهدف هذا الحل، الذي تبيعه شركة VaRay Oncology Systems، شريك التوزيع لشركة Sectra في إسرائيل، إلى تحسين دقة تشخيص السرطان.

ومن خلال تنفيذ حل علم الأمراض الرقمي من Sectra، تتوقع كلاليت للخدمات الصحية تعزيز الكفاءة والتعاون وإمكانات البحث داخل قسم علم الأمراض لديها. وسوف تسمح لهم رقمنة علم الأمراض بالاستفادة من قدرات شبكتهم وتحسين وقت إعداد التقارير، وبالتالي توفير التشخيص بسرعة وكفاءة أكبر.

يتضمن حل Sectra خدمة تخزين سحابية باستخدام Microsoft Azure، والتي ستمكن علماء الأمراض من الوصول إلى الصور الرقمية لعينات الأنسجة عن بعد. وهذا يلغي الحاجة إلى الشرائح الزجاجية المادية والمجاهر التقليدية، مما يسمح بمراجعة وتعاون أكثر ملاءمة وكفاءة في الحالات.

يعد حل علم الأمراض الرقمي جزءًا من عرض التصوير المؤسسي لشركة Sectra، والذي يوفر استراتيجية موحدة لجميع احتياجات التصوير مع تقليل التكاليف التشغيلية. مع قابلية التوسع والنمطية في جوهره، يتيح هذا الحل لمقدمي الرعاية الصحية توسيع قدراتهم وخدمة المتطلبات المتزايدة.

كلاليت للخدمات الصحية، التي تضم تسعة مواقع وأكثر من 4.9 مليون عضو، واثقة من أن حل علم الأمراض الرقمي من Sectra سيعزز بشكل كبير قدراتها التشخيصية ويحسن رعاية المرضى. ومن خلال تبني التكنولوجيا الرقمية، يهدفون إلى البقاء في طليعة الرعاية الطبية والابتكارات الصحية في إسرائيل.

مصادر:

– لينشوبينغ، السويد، 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ — الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للتصوير الطبي Sectra.

- موقع سيكترا

– كلاليت للخدمات الصحية