يدرس البنك المركزي الإسرائيلي إصدار الشيكل الرقمي

يستكشف البنك المركزي الإسرائيلي، بنك إسرائيل، إمكانية إصدار شيكل رقمي لتحسين أنظمة الدفع في البلاد. وفي حين أن قرار إطلاق الشيكل الرقمي لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن البنك المركزي يظل ملتزمًا بدفع حدود العملات الرقمية.

وبدأ البنك المركزي البحث والتحضير للإصدار المحتمل للشيكل الرقمي في نوفمبر 2021، كوسيلة لإنشاء نظام دفع أكثر كفاءة. وكانت إسرائيل قد فكرت في البداية في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في أواخر عام 2017، ويتوافق التركيز الأخير على الشيكل الرقمي مع الاتجاهات العالمية في الاقتصادات المتقدمة.

صرح محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن قرار إصدار الشيكل الرقمي لا يزال مفتوحًا، كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، فإن البنك المركزي ملتزم بالبقاء في طليعة استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية ودعم الجهود المبذولة لتحديث أنظمة الدفع والنظام المالي ككل.

وقد تعاون البنك المركزي الإسرائيلي بالفعل مع نظيره في هونغ كونغ وبنك التسويات الدولية في مشروع سيلا. لقد أثبت هذا المشروع جدوى العملة الرقمية للبنك المركزي للبيع بالتجزئة، والتي تجمع بين إمكانية الوصول والمنافسة والأمن السيبراني القوي، مع الحفاظ على مزايا النقد المادي.

ويمكن للشيكل الرقمي أن يعزز المنافسة في النظام المالي الإسرائيلي، الذي يهيمن عليه حاليًا عدد قليل من البنوك والمؤسسات الكبيرة. وشدد نائب المحافظ أندرو أبير على الحاجة إلى تكافؤ الفرص الذي يسمح للداخلين الجدد بتقديم المنتجات المالية. وقد سلطت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة الضوء على القيود التي تواجهها البنوك القائمة في تمرير زيادات أسعار الفائدة إلى أرصدة العملاء، مما أدى إلى استياء الجمهور.

يدرك بنك إسرائيل التحول الرقمي السريع للاقتصاد ويرى الفوائد المحتملة للشيكل الرقمي. وفي حالة تنفيذه، يهدف البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية للخصوصية في المعاملات الرقمية، مما يضمن على الأقل نفس مستوى الخصوصية مثل طرق الدفع الرقمية الحالية.

في حين أن القرار المتعلق بالشيكل الرقمي لم يتم اتخاذه بعد بشكل نهائي، فإن بنك إسرائيل يستكشف الاحتمالات بنشاط ويبقى في طليعة البحث والتطوير في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.

مصادر:

– رويترز: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-curreency-2022-09-12/

– بنك إسرائيل: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx