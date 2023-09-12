يدرس البنك المركزي الإسرائيلي إصدار شيكل رقمي لتحديث أنظمة الدفع

يمضي البنك المركزي الإسرائيلي، بنك إسرائيل، قدمًا في خطط لإدخال الشيكل الرقمي لتعزيز أنظمة الدفع في البلاد. على الرغم من أن البنك لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن إطلاق الشيكل الرقمي، إلا أنه يظل ملتزمًا بالبقاء في طليعة استكشاف العملات الرقمية ودعم الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة الدفع والنظام المالي ككل.

يجري بنك إسرائيل بحثًا وإعدادًا للإصدار المحتمل للشيكل الرقمي منذ نوفمبر 2021. وقد أدت الحاجة إلى نظام دفع أكثر كفاءة إلى دفع هذه المبادرة، حيث أدرك البنك الفوائد المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ) في وقت مبكر من عام 2017.

وأكد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون على أهمية مواكبة رقمنة الاقتصاد وسد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وشدد أيضًا على أنه إذا قامت إسرائيل بإدخال الشيكل الرقمي، فإنها ستعطي الأولوية للحفاظ على مستويات خصوصية مماثلة أو ربما أعلى من تلك التي توفرها طرق الدفع الرقمية الحالية.

وسلط نائب المحافظ أندرو أبير الضوء على إمكانية قيام الشيكل الرقمي بإدخال المزيد من المنافسة في النظام المالي الإسرائيلي، الذي يهيمن عليه حاليًا عدد قليل من البنوك والمؤسسات الكبيرة. ومن خلال توفير فرص متكافئة، يمكن للعملة الرقمية للبنك المركزي أن تمكن الداخلين الجدد إلى السوق من تقديم المنتجات والخدمات المالية.

وقد أظهر مشروع "سيلا" التابع لبنك إسرائيل، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك التسويات الدولية، جدوى إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي للبيع بالتجزئة. يركز هذا المشروع على الجمع بين تدابير إمكانية الوصول والمنافسة والأمن السيبراني مع الاحتفاظ بمزايا النقد المادي.

ويأتي تفكير البنك المركزي في استخدام الشيكل الرقمي استجابة لطلب الجمهور بنظام مالي أكثر عدالة. وقد سلط الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الضوء على الحاجة إلى زيادة المنافسة، حيث لم تقم البنوك التجارية بتمرير زيادات أسعار الفائدة بالكامل إلى أرصدة عملائها، الأمر الذي أدى إلى ردة فعل شعبية عنيفة.

في الختام، في حين أن بنك إسرائيل لم يتخذ بعد قرارًا حازمًا بشأن إصدار الشيكل الرقمي، فإنه يسعى بنشاط لاستكشاف وتطوير عملة رقمية لتحديث أنظمة الدفع وتعزيز مشهد مالي أكثر تنافسية في البلاد.

مصادر:

- عنوان المقال: البنك المركزي الإسرائيلي يدرس إنشاء شيكل رقمي، ويتحدث عن ابتكارات العملات الرقمية للبنك المركزي

- المصدر: CoinTelegraph.com