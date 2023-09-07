iQoo Neo 7 5G: السعر مخفض في الهند والمواصفات والمميزات

تلقى iQoo Neo 7 5G، الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه في الهند في وقت سابق من هذا العام، تخفيضًا في السعر. تم تجهيز الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8200 SoC، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن فلاش سلكي بقدرة 120 وات، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل. يتوفر iQoo Neo 7 5G في نوعين مختلفين من التخزين وهو مدرج الآن على الموقع الرسمي على Amazon بأسعار مخفضة.

في وقت إطلاقه، تم تسعير متغيرات 8GB + 128GB و12GB + 256GB من iQoo Neo 7 5G بسعر روبية. 29,999 وروبية. 33,999 على التوالي. ومع ذلك، أكدت الشركة تخفيض السعر بمقدار روبية. 2,000 لكلا الخيارين، مما يجعلها متاحة للروبية. 27,999 وروبية. 31,999 على التوالي.

يتميز iQoo Neo 7 5G بشاشة 6.78 بوصة عالية الدقة + AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز، وMediaTek Dimensity 8200 SoC، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. يعمل على Funtouch OS 13 استنادًا إلى Android 13. يحتوي الهاتف الذكي على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف. وفي الأمام، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. يتم تشغيل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن فلاش سلكي بقدرة 120 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من صفر إلى 50 بالمائة خلال 10 دقائق فقط. ويتضمن أيضًا ميزات مثل اتصال 5G وWi-Fi وBluetooth وNFC ومستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

يتوفر iQoo Neo 7 5G بخيارات الألوان Frost Blue وInterstellar Black ويمكن شراؤه بالأسعار المحدثة على الموقع الرسمي وAmazon.

المصدر: Gadgets 360

التعاريف:

- SoC: نظام على الرقاقة

- AMOLED: الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي ذو المصفوفة النشطة

- LPDDR5: معدل بيانات مزدوج منخفض الطاقة 5

- UFS3.1: تخزين فلاش عالمي 3.1

- OIS: تثبيت الصورة البصرية

- OTG: أثناء التنقل

- NFC: الاتصال قريب المدى

مصادر:

– الأدوات 360