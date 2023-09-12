يواجه عملاء Apple رسومًا إضافية بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا لتغيير منفذ شحن iPhone

من المقرر أن تقوم شركة Apple بتغيير منفذ الشحن والكابلات على أجهزة iPhone الخاصة بها لأول مرة منذ 11 عامًا للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. ويلزم قانون الاتحاد الأوروبي جميع الهواتف باستخدام معيار USB-C، ومن المتوقع أن تتبنى شركة آبل هذا المعيار في طرز iPhone القادمة. ومع ذلك، يأتي هذا التغيير بتكلفة على العملاء.

سيكون كابل الشحن الجديد غير متوافق مع وحدات الشحن الحالية التي يستخدمها العديد من مالكي iPhone. ونتيجة لذلك، قد يضطر مالكو iPhone الجدد إلى شراء محول طاقة بقيمة 19.99 جنيهًا إسترلينيًا بشكل منفصل. تضيف هذه النفقات الإضافية إلى التكلفة المرتفعة بالفعل لأحدث طرازات iPhone، حيث يقترب iPhone 15 من 2,000 جنيه إسترليني.

يعد قرار شركة Apple بعدم تضمين محولات الطاقة مع أجهزة iPhone الجديدة بمثابة محاولة لتقليل النفايات الإلكترونية. ومع ذلك، فهذا يعني أن العملاء الذين يقومون بالترقية من الطرازات القديمة سيجدون أن المحولات الموجودة لديهم لا تعمل مع الأجهزة الجديدة. قد يؤدي هذا التغيير إلى الإحباط، مع الأخذ في الاعتبار أن معيار USB الأقدم لا يزال مستخدمًا على نطاق واسع.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقال إن شركة آبل تشجع موظفي متاجرها على بيع محولات الحائط إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة. لقد قامت الشركة بالفعل بنقل أحدث أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها إلى وصلات USB-C، ويعد iPhone هو الجهاز التالي الذي سيخضع لهذا التغيير.

يوفر منفذ USB-C سرعات شحن ونقل بيانات أسرع مقارنة بمنفذ USB-A الأقدم. في حين أن محولات شحن iPhone القديمة للعديد من الأشخاص تستخدم منفذ USB-A، فمن المتوقع أن تشتمل أجهزة iPhone الجديدة على كابل بمعيار USB-C في كلا الطرفين.

على الرغم من الإزعاج المحتمل والتكلفة الإضافية للعملاء، تطبق Apple هذا التغيير في منفذ الشحن عالميًا. وبحلول نهاية العام المقبل، يجب أن تعتمد جميع الهواتف المباعة في الاتحاد الأوروبي معيار USB-C.

ويتكهن المحللون بأن هذا التغيير قد يؤثر على مبيعات iPhone، حيث يمكن للمشترين المحتملين تأخير ترقياتهم. ومن المتوقع أن يظل سعر أرخص طرازات iPhone 15 عند 849 جنيهًا إسترلينيًا، لكن المحللين يتوقعون أن تشهد نماذج "Pro" الأكثر تكلفة ارتفاعًا في الأسعار.

بشكل عام، قد يشكل قرار Apple بالامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتغيير منفذ الشحن تحديات للعملاء، ولكنه يتماشى مع الجهود العالمية لتوحيد اتصال الأجهزة.

التعاريف:

- USB-C: يعد USB-C (أو USB Type-C) معيارًا عالميًا للشحن ونقل البيانات ويوفر سرعات أعلى مقارنة بمعيار USB-A الأقدم.

- USB-A: USB-A هو منفذ USB القياسي الذي تم استخدامه على نطاق واسع للشحن ونقل البيانات في أجهزة الكمبيوتر والسيارات ومحولات الشحن.

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