فتح الميزات المخفية في iMessage لإرسال نصوص خاصة

هل سبق لك أن تمنيت أن تتمكن من إرسال أكثر من مجرد رسالة عادية على تطبيق iMessage الخاص بجهاز iPhone الخاص بك؟ حسنًا، اتضح أن هناك قائمة مخفية مليئة بالميزات الذكية التي ربما فاتتك.

واحدة من أفضل الحيل المخفية في iMessage هي القدرة على إرسال رسالة متفجرة تغمر شاشة هاتف المستلم. تخيل دهشتهم عندما تملأ رسالتك شاشتهم بالكامل! ولكن هذا ليس كل شيء، فهناك أنواع أخرى من النصوص الخاصة التي يمكنك إرسالها أيضًا.

وفقًا لشركة Apple، في تطبيق الرسائل، يمكنك تحريك رسالة واحدة بتأثير الفقاعة أو ملء شاشة الرسالة بأكملها بتأثير ملء الشاشة مثل البالونات أو القصاصات الورقية. يمكنك أيضًا إرسال رسالة شخصية باستخدام حبر غير مرئي يظل غير واضح حتى يقوم المستلم بالتمرير سريعًا للكشف عنه.

إذًا كيف يمكنك فتح هذه القائمة المخفية؟ انه سهل. ما عليك سوى النقر على الرسالة التي تريد إرسالها، مثل سلسلة من الرموز التعبيرية، وبدلاً من النقر على أيقونة الإرسال، اضغط عليها مع الاستمرار بدلاً من ذلك. هاهو! ستظهر قائمة سرية تحتوي على عدة خيارات يمكنك الاختيار من بينها.

تتيح لك علامة التبويب "الشاشة" في القائمة المخفية إرسال رسالة متفجرة تغمر هاتف المستلم بالنص الخاص بك. ولكن هناك أيضًا خيارات أخرى تستحق الاستكشاف. إذا اخترت Slam أو Loud، فسوف تظهر الرسالة للمستلم، بينما تعني كلمة Gentle أن الرسالة "ستصل بهدوء".

الميزة الأكثر فائدة بين هذه الخيارات المخفية تسمى Invisible Ink. فهو يخفي الرسالة لك وللمستلم حتى يتم كشفها بتمريرة من إصبعك. يمكن أن يحمي هذا محادثاتك من أعين المتطفلين ويسمح لك أيضًا بمناقشة أحداث التلفاز أو الأفلام بأمان في دردشة جماعية.

باستخدام هذه الميزات المخفية في iMessage، يمكنك إضافة المزيد من الذوق والمفاجأة إلى رسائلك. لذا تابع وابدأ في استكشاف القائمة المخفية - فقد تجد بعض الحيل والمفاجآت الأخرى على طول الطريق!

مصادر:

- تفاحة