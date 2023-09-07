رحلة أبل في لمحة

في عام 2007، أطلقت شركة Apple أول هاتف iPhone على الإطلاق، مما يمثل بداية ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا. منذ ذلك الحين، لاحظت شركة Apple الاتجاهات وتفضيلات المستخدم وأجرت التغييرات اللازمة على سلسلة iPhone الخاصة بها على مر السنين. بينما ننتظر سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها، دعونا نلقي نظرة على تطور جهاز Apple الشهير.

ولادة أيقونة – آيفون 1

في عام 2007، كشفت شركة آبل النقاب عن هاتف iPhone الأصلي بمواصفات قد تبدو قديمة الآن ولكنها ترمز إلى عصر جديد في التكنولوجيا. يتميز بمساحة تخزين تتراوح من 4 إلى 8 جيجابايت وشاشة مقاس 3.5 بوصة وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل.

iPhone 3G وقوة الاتصال (2008)

وبعد مرور عام، طرحت شركة Apple جهاز iPhone 3G، الذي جلب سرعات أعلى، وسعة تخزين أكبر (تصل إلى 16 جيجابايت)، وإدخال اتصال 3G وخدمات الموقع.

آيفون 4 وما بعده (2010-2013)

قدم هاتف iPhone 4، الذي تم إصداره في عام 2010، ميزات مثل FaceTime وشاشة Retina Display. عزز جهاز iPhone 4S اللاحق هيمنة Apple من خلال زيادة خيارات التخزين (حتى 64 جيجابايت).

عصر الشاشات الأقل حجمًا والأكبر حجمًا (2014)

استجابة لطلب السوق على الشاشات الأكبر حجمًا، أطلقت شركة Apple هاتفي iPhone 6 وiPhone 6 Plus في عام 2014. وقدم iPhone 6S تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد، مما دفع حدود الابتكار.

سلسلة iPhone 7 (2016): نهاية مقبس الصوت

في عام 2016، اتخذت شركة Apple خطوات جريئة من خلال التخلص من مقبس الصوت التقليدي مقاس 3.5 ملم وتقديم كاميرا مزدوجة مع سلسلة iPhone 7 وiPhone 7 Plus.

2017: ثورة لاسلكية مع iPhone 8

شهد عام 2017 إدخال الشحن اللاسلكي مع سلسلة iPhone 8. احتفل هاتف iPhone X بمرور عشر سنوات على حضور شركة Apple في صناعة الهواتف الذكية، وتميز بشاشة عرض تمتد من الحافة إلى الحافة، وشاشة Super Retina، ومعرف الوجه.

2017-2021: عصر التكرار

بين عامي 2017 و2021، أصدرت Apple سلسلة من أجهزة iPhone بناءً على الأساس الذي وضعه iPhone X. وقد قدمت هذه الطرازات ميزات وقدرات محدثة، بما في ذلك تقديم اتصال 5G مع سلسلة iPhone 12.

iPhone 15: الآمال في الميزات غير المرئية

مع اقتراب إطلاق سلسلة iPhone 15، تتزايد الآمال بشأن الميزات الجديدة وغير المرئية. تتضمن التكهنات وصول USB-C بدلاً من منفذ Lightning، وإدخال كاميرا منظارية للطراز العلوي، وإضافة كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وDynamic Island إلى المجموعة بأكملها.

في حين أن التفاصيل الدقيقة لسلسلة iPhone 15 لا تزال غامضة، هناك شيء واحد مؤكد – أنها ستستمر في إعادة تعريف حياتنا الرقمية.

المصادر: أبل