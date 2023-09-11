هل iPhone 15 هو البديل التالي لسطح المكتب؟

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن iPhone 15 في حدث خاص غدًا، وتشير الشائعات إلى أنه سيأتي مزودًا بموصل USB-C، ليحل محل موصل Lightning الذي كان المعيار منذ iPhone 5. ومن المتوقع أيضًا أن يتميز iPhone الجديد منفذ Thunderbolt، يوفر خيارات إدخال وإخراج موسعة للبيانات والعرض والطاقة والمزيد.

ومع تحديثات الأجهزة هذه، من المحتمل أن يصبح iPhone جهازًا تحويليًا في مشهد الحوسبة. لقد اكتشف المنافسون مثل سامسونج بالفعل كيف يمكن للهواتف الذكية أن تتضاعف كبديل لسطح المكتب، حيث تقدم واجهة DeX من سامسونج تجربة سطح المكتب المختصة. تشير الشائعات إلى أن Android قد يقدم أيضًا وضع سطح المكتب الأصلي قريبًا.

على الرغم من أن شركة Apple لم تثبت بشكل كامل أن نظام iPadOS يمكن أن يحل محل بيئة الحوسبة المكتبية، إلا أن الإمكانات هائلة. يمكن لجهاز iPhone 15 المزود بمنفذ USB-C وإمكانيات Thunderbolt أن يعمل كجهاز عميل رفيع بحجم الجيب، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بشاشات العرض الخارجية وأجهزة الإدخال أينما ومتى يحتاجون إليها.

في الوقت الحالي، تتمتع أجهزة iPhone بقدرات محدودة عند توصيلها بشاشة خارجية. يمكن للمستخدمين فقط عكس شاشة أجهزتهم أو إخراج الفيديو بدقة محسنة للتلفزيون أو عرض الشاشة، مع ترك بقية الواجهة دون تغيير.

ومع ذلك، فإن جهاز iPhone الذي يمكنه عرض تجربة تشبه سطح المكتب عند توصيله بشاشة يمكن أن يحل محل الكمبيوتر المحمول للعديد من المستخدمين. تتمتع معالجات iPhone القوية، والتي تُستخدم أيضًا في أجهزة Mac، بالأداء المطلوب لمهام مثل إرسال البريد الإلكتروني وتصفح الويب وتشغيل الفيديو وحتى تحرير الصور. يوفر iPadOS بالفعل وظائف مماثلة على نفس الجهاز.

في حين أن شركة Apple قد تخاطر بتفكيك سوق أجهزة Mac الخاصة بها، فقد احتضنت الشركة تاريخياً الفرص لقيادة التحولات النموذجية في استخدام الأجهزة. يمكن أن يمثل إعلان iPhone غدًا بداية حقبة جديدة للهواتف الذكية، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تقديم وضع سطح المكتب هذا العام أو في المستقبل.

في الختام، يمكن لموصل USB-C المحتمل لجهاز iPhone 15 ومنفذ Thunderbolt أن يضعه كبديل حقيقي لسطح المكتب. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Apple ستختار اغتنام هذه الفرصة وإعادة تعريف مفهوم الهاتف الذكي.

مصادر:

– يقترح المنظمون في الاتحاد الأوروبي موصل USB-C لجهاز iPhone الجديد: [المصدر]

– Samsung DeX: [المصدر]